'Allah'ın ayısı önüne baksana' dedi... Yargıtay haksız tahrik sebebi saymadı!

Yeniakit.com.tr - U dönüşü olmaması gereken yerden U dönüşü yapan şoföre, "Allah'ın ayısı, önüne baksana" diyen diğer şoför, yanlış U dönüşü yapan şoförün saldırısına uğradı ve sopa ile vücuduna darbe aldı. Bunun üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ilk haksız hareketin yanlış U dönüşü yapandan geldiğini belirtip, "Allah'ın ayısı önüne baksana" ifadesinin sopa ile saldırılma sebebi olmayacağına hükmetti.

Sanık, savunmasında ise tanığın sevk ve idaresindeki aracı kör noktada kalması nedeniyle göremediğini beyan etti.

Kararda; tanık ve mağdurun sanığın yasak olan yerden U dönüşü yaptığını ifade etmeleri, kolluk tutanağı, sanık savunması ile tanık ve mağdur anlatımlarına göre sanığın yaralamalı veya maddi hasarlı trafik kazasına neden olabilecek şekilde U dönüşü yapmak için sola doğru manevra yapması karşısında, haksız fiil olarak kabul edilmesi gereken bu davranış nedeniyle ilk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığı, mağdurun ise bu haksız fiile yönelik sanığa hitaben “Allah'ın ayısı, önüne baksana" diye bağırmasının tahrikte etki-tepki dengesini sanık lehine bozmayacak şekilde orantılı olması karşısında, sanık hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanma koşullarının oluşmadığını kabul eden Yerel Mahkeme hükmünde herhangi bir isabetsizlik görülmediği bildirildi.

Bunun üzerine sanığa kasten yaralama suçundan TCK'nın 86/2, 86/3-e, 62/1, 52/2-4 ve 54. maddeleri uyarınca 4.500 TL adli para cezası verildi.