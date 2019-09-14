Allah’a tevekkülü nasıl anlamalıyız?
“Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül edebilirseniz, sabahleyin karınları aç gidip, akşamları tok dönen kuşların rızıklandığı gibi rızıklanırsınız!”(Tirmizî)14 Eylül 2019 Cumartesi 11:45
“…Allah’a tevekkül edene, Allâh kâfîdir!..” (Talâk, 3)
Rasûlullah aleyhisselam buyurdular:
“Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül edebilirseniz, sabahleyin karınları aç gidip, akşamları tok dönen kuşların rızıklandığı gibi rızıklanırsınız!” (Tirmizî, İbn-i Mâce, Zühd)
Hikâye edilir ki İbrâhim b. Edhem bir köle satın aldı.
Ona:
“-Ne yersin?” dedi.
O da:
“-Bana ne yedirirsen (onu yerim)” dedi.
Tekrar ona:
“-Ne iş yaparsın?” dedi.
O da:
“-Beni ne işte kullanırsan (onu yaparım)” cevabını verdi.
Yine:
“-Hangi şeyi yapmak istersin?” diye sorunca, kölenin cevabı şu oldu:
“-Efendisinin isteği yanında kölenin isteği nerede kalır!”
Sonra İbrâhim b. Edhem kendi nefsine dedi ki:
“-Ey miskin! Şu kölenin sana şöylece teslim olduğu gibi, sen ömründe bir saat bile Allah’a teslim olmadın.” (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 10.Cilt, Erkam Yay.)
İbrâhim Hakkı Erzurûmî Hazretleri ne güzel söyler:
Sen Hakk’a tevekkül kıl
Teslîm ol da rahat bul
Her işine râzı ol
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler!..
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