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Allah’a tevekkülü nasıl anlamalıyız?

“Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül edebilirseniz, sabahleyin karınları aç gidip, akşamları tok dönen kuşların rızıklandığı gibi rızıklanırsınız!”(Tirmizî)

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:45
Allah’a tevekkülü nasıl anlamalıyız?

…Allah’a tevekkül edene, Allâh kâfîdir!..” (Talâk, 3)

Rasûlullah aleyhisselam buyurdular:

Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül edebilirseniz, sabahleyin karınları aç gidip, akşamları tok dönen kuşların rızıklandığı gibi rızıklanırsınız!” (Tirmizî, İbn-i Mâce, Zühd)

Hikâye edilir ki İbrâhim b. Edhem bir köle satın aldı.

Ona:

“-Ne yersin?” dedi.

O da:

“-Bana ne yedirirsen (onu yerim)” dedi.

Tekrar ona:

“-Ne iş yaparsın?” dedi.

O da:

“-Beni ne işte kullanırsan (onu yaparım)” cevabını verdi.

Yine:

“-Hangi şeyi yapmak istersin?” diye sorunca, kölenin cevabı şu oldu:

“-Efendisinin isteği yanında kölenin isteği nerede kalır!”

Sonra İbrâhim b. Edhem kendi nefsine dedi ki:

“-Ey miskin! Şu kölenin sana şöylece teslim olduğu gibi, sen ömründe bir saat bile Allah’a teslim olmadın.” (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 10.Cilt, Erkam Yay.)

İbrâhim Hakkı Erzurûmî Hazretleri ne güzel söyler:

Sen Hakk’a tevekkül kıl

Teslîm ol da rahat bul

Her işine râzı ol

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler!..

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:45
  1. Rasûlullah aleyhisselam
  2. Tirmizî
  3. İbn-i Mâce
  4. Zühd
  5. İbrâhim b. Edhem
  6. İbrâhim Hakkı Erzurûmî
  7. Hakk’a tevekkül

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga36 dk önce
    Anlatıyorsunuz ama eksik anlatıyorsunuz. Sizin anlattığınız Hindistan'daki brahmanizmi yani kast sistemini doğurur. İşini iyi yap ama düşünme araştırma sorgulama ölür isen bir dahaki dirilişte üst sınıfta doğarsın...oysaki İslam'daki tefekkür düşünmek, araştırmak, sorgulamak ve elinden geleni yapmaktır. Elinden gelmeyene tefekkür etmek, sabretmektir... Kuran'ı Kerim' ilk inen ayeti oku dur. Ama Rabbinin adı ile yani ihlas ile samimiyet ile araştır oku... örnek de veriyor. O seni kan pıhtısından yarattı. Nasıl oluyor bu iş?Her şeyi oku yani araştır...

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