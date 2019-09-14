Allah’a tevekkülü nasıl anlamalıyız?

“…Allah’a tevekkül edene, Allâh kâfîdir!..” (Talâk, 3)

Rasûlullah aleyhisselam buyurdular:

“Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül edebilirseniz, sabahleyin karınları aç gidip, akşamları tok dönen kuşların rızıklandığı gibi rızıklanırsınız!” (Tirmizî, İbn-i Mâce, Zühd)

Hikâye edilir ki İbrâhim b. Edhem bir köle satın aldı.

Ona:

“-Ne yersin?” dedi.

O da:

“-Bana ne yedirirsen (onu yerim)” dedi.

Tekrar ona:

“-Ne iş yaparsın?” dedi.

O da:

“-Beni ne işte kullanırsan (onu yaparım)” cevabını verdi.

Yine:

“-Hangi şeyi yapmak istersin?” diye sorunca, kölenin cevabı şu oldu:

“-Efendisinin isteği yanında kölenin isteği nerede kalır!”

Sonra İbrâhim b. Edhem kendi nefsine dedi ki:

“-Ey miskin! Şu kölenin sana şöylece teslim olduğu gibi, sen ömründe bir saat bile Allah’a teslim olmadın.” (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 10.Cilt, Erkam Yay.)

İbrâhim Hakkı Erzurûmî Hazretleri ne güzel söyler:

Sen Hakk’a tevekkül kıl

Teslîm ol da rahat bul

Her işine râzı ol

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler!..