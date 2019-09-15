‘Allah’a, O’nu görüyormuşçasına ibâdet et!’ten ne anlıyoruz?

“Hiç şüphesiz Rabbin, sürekli görüp gözetmektedir.” (Fecr, 14)

Rasûlullah aleyhisselam buyurdular: “Allah’a, O’nu görüyormuşçasına ibâdet et! Her ne kadar sen O’nu göremezsen de, O seni görmektedir.” (Buhârî, Îmân)

İbn Mes’ûd (ra), ashâb-ı kirâmdan (r.anhüm) bazılarıyla birlikte sahrâya çıkmış; yemek pişirmişlerdi. Tam yemeğe hazırlanırlarken ileride sürüsünü otlatan bir çoban bulunduğunu fark ettiler. Onu da yemeğe davet ettiler.

Çoban: “Siz yiyin, ben oruçluyum” dedi.

Çobanı denemek için: “Böylesine sıcak günde nasıl oruç tutabiliyorsun?” diye sorunca: “-Cehennem ateşi çok daha sıcak,” dedi. Bu söz hoşlarına gidip:

“-Şu koyunlardan birini bize sat da etinin bir parçasıyla birlikte bedelini de sana verelim” dediler.

“-Bu koyunlar benim değil ki, efendim ve sahibimin! Başkasının olan bir malı size nasıl satabilirim?!” dedi,

Efendine: “Kurt yedi, ya da kayboldu, dersin” dediler.

Bunun üzerine çoban: “Peki Allah nerede? O beni görmüyor mu?” dedi.

Bu söz o kadar hoşlarına gitti ki, İbn Mes’ûd, Medine’ye dönünce çobanı sahibinden satın alıp âzad etmekle kalmadı, koyun sürüsünü de kendisine hibe etti.

Îmandan ihsâna ulaşmak, yani dâimâ ilâhî kameralar altında olduğumuzun şuur ve idrâki içinde olalım.