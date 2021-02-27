Allah uzun ömürler versin! "Artık desteksiz yürüyemiyor" diyenlere Erdoğan golü

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Göreve başlamadan önce "protokol cumhurbaşkanı" değil, "terleyen cumhurbaşkanı" olacağının sözünü veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası yeşil sahaya inerek incelemelerde bulunan Erdoğan penaltı atışı yaparken, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan da kaleye geçti. Erdoğan, penaltı atışını gole çevirirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Penaltı atışlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan, "Durmak yok, gollere devam" ifadelerini kullandı.

Solak zihniyet yine sahnede

Öte yandan halkın ve milletin adamı olan Erdoğan'a her fırsatta kin ve nefret kusup salya akıtan CHP'nin başını çektiği kokuşmuş Kemalist zihniyet yine şaşırtmadı. Aynı gün partisinin İzmir il kongresine katılan Erdoğan’ın birkaç saniyelik görüntüsünü alan troller, "Erdoğan artık desteksiz yürüyemiyor" şeklinde yaygara kopararak, başbakanlığının son dönemlerinde yürümeyecek duruma gelen Bülent Ecevit benzetmelerinde bulundu.

Desteksiz yürüyemeyen bir insanın penaltı atamayacağını akıl dahi edemeyen kadar kokuşmuş zihniyet baltayı bir kez daha taşa vururken vatandaşlardan çok sayıda tepki yağdı.

Solak trollere bir tepki de TRT 1 Ana Haber Sunucusu Işıl Açıkkar'dan geldi. Sosyal medya hesabından solcuların yaptığı akıl ve mantık dışı paylaşımlara tepki gösteren Açıkkar şu ifadelere yer verdi:

"2 gündür dönen görüntülere istinaden... Yahu adamın bel fıtığı var bel! Yeri geliyor otuz küsür yaşımda ben siyatikten vs yürüyemiyorum. Ayıptır artık! Desteksiz yürüyemiyor dediğiniz insan, aynı şehir aynı gün!"

Acizliklerini ortaya koydular

Öte yandan göreve başlamadan önce "Protokol cumhurbaşkanı değil, terleyen, koşan, koşturan cumhurbaşkanı" olacağını söyleyerek yola koyulan, Türkiye'yi bir adım daha öteye taşımak için canını dişine takıp çalışan ve gerek Türkiye’de gerekse de dünyada gitmedik yer bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında akla ziyan paylaşımlar yapan solak kafa ne kadar aciz ve zavallı olduklarını bir kez daha ortaya koydu.