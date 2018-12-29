Allah inancı başlı başına bir ilaç

Dr. Herbert Benson, kendisini “dinsiz bir kişi” olarak tanımlıyor. Buna rağmen, Allah'a olan inancın ve ibadetlerin insan sağlığı üzerinde başka hiçbir şeyde görülmeyecek derecede olumlu bir etki meydana getirdiği sonucuna varmış. Araştırmasını yazarken Benson, "Diğer hiçbir inancın, Allah'a olan inanç gibi zihne huzur vermediği sonucuna" vardığını belirtiyor.

Benson'a göre bu durum, insan bedeninin ve zihninin "Allah'a iman etmeye göre ayarlı" olmasından kaynaklanıyor. Dr. Benson’ın 1500 kişiyi kapsayan araştırmasında, dinine bağlı kişilerde depresyon, stres ve akıl hastalıklarının daha az olduğu görülmüş olması da onun bu kanaatlerini destekliyor.

Bütün araştırmalar hep aynı kapıya çıkıyor:

“Diğer hiçbir inanç insan sağlığı üzerinde bu kadar etkili değil”

Tıp dünyasındaki önemli bilimsel kaynaklardan, Tıpta Uluslararası Psikiyatri dergisinin yayınladığı bir araştırmada dindarlar ve dinsizler arasındaki sağlık sorunları farkı çok ilginç: Araştırmaya göre, kendilerini inançsız olarak tarif eden kimseler, hem hastalıklarla daha fazla uğraşıyor, hem de kısa bir ömür sürüyor..

İnançsız kişilerin, mide-bağırsak hastalıklarına yakalanma ihtimalleri, inançlı insanlara göre iki kat daha fazla..



İnançsız kişilerin solunum hastalıklarından ölme oranları ise %66 daha fazla...

7’ye 1 uçurumu

Amerikan Sağlık Araştırmaları Ulusal Merkezi'nden David B. Larson ve ekibi tarafından derlenen, Amerikalı “dindar” ve “dinsizler” arasında yapılan karşılaştırmaların sonuçları ibret verici. Larson bunu kitabında da vurguluyor. Dindarlar, dini yönü zayıf olan veya hiç olmayan kişilere göre, kalp hastalıklarına %60 daha az yakalanıyor;

Dindarlarda, dini yönü zayıf olan veya hiç olmayan kişilere göre intihar oranı %100 daha düşük..

Dindarlarda, dini yönü zayıf olan veya hiç olmayan kişilere göre tansiyon bozukluğu çok daha düşük..

Dindarlarda, dini yönü zayıf olan veya hiç olmayan kişilere göre sigara içme oranı 7'ye 1..