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Allah dostunu irşad eden kedi

Allah'ın rahmeti öyle yücedir ki bir kediden bile ders çıkarabiliriz.

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:33
Allah dostunu irşad eden kedi

Bir Allah dostu, beni bir kedi irşad etti demiş. Kedinin bir deliğin önünde beklediğini gördüm, ne beklediğini anlamak için ben de onu bekledim. Beklemesi uzayınca usanıp gittim. Sonra tekrar tekrar dönüp baktım. Nihayet bir fare çıktı ve kedi avını yakalayıverdi. Demek ki, dedim, meramına ulaşmak için kişinin gerekli sabrı göstermesi lazım.

Hedefi üzerinde öyle dikkat kesilip yoğunlaşmış ki nihayet hedefi fare!

Böyle bir hedef için kedi pür dikkat kesilir, gözlerini hedefteki fareden ayırmazsa, ben gayesi ilim olan adam, nasıl bir kedinin gösterdiği sabrı, dikkati, en büyük rütbe olan ilim için göstermem?

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:33
  1. Allah
  2. Kedi
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  4. irşad

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