Allah da onların evlerini yıksın!

5 yıl önce dağa götürülen Doğan Güger için eylemini sürdüren anne Sultan Güger, "HDP’lilerin çocukları evlerinde, okullarında, tatillerde. Bizimkiler dağda. Gece gündüz ölü gibi yaşıyoruz. Oğlum, eğer beni duyuyorsan kaç gel, 5 yıl oldu. Kalbim sıkışıyor, ölecek gibi oluyorum. Baban hasta oldu yalvarıyorum gel artık" dedi. Geçen yıl 5 Mayıs'ta 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Celil Begdaş ise şunları söyledi: “Oğlumun gittiği gün bu kapıya geldim. Oğlum buradan gönderildi. Dağa gidecek çocuklar bu binada kalıyordu. 78 battaniye bu binadan çıktı. Şu gördüğünüz aileler hepsi fakir. Evde küçük çocuklarını bırakıp geldiler. Kim bu ailelerin evini yıktıysa Allah da onların evini yıksın. 172 evlat getirdik, 18’i bu çadırdakilerin. Hepsi gelecek'' diye konuştu.