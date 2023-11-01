Hayır, kafa bulmak için değil! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Kemalistlerin yaptıklarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

İşte o yazı:

Hayır, hakaret etmek için değil..

Kemalistlerle kafa bulmak amacıyla “Allah akıl fikir versin” demiyorum..

Gerçekten, samimi şekilde, kendilerine akıl-fikir ihsanı isteğimi dillendiriyorum..

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Çünkü aynı ülkede yaşıyoruz..

Onlara cevap yetiştirmekten, ülke için yapılması gereken birçok işi öteliyoruz..

Birazcık akıllansalar..

Birazcık mantıklı hareket etseler..

Biz de rahatlayacağız..

Boş boş işlerle uğraşmayacağız..

Sözcü gazetesindeki şu kafaya bakar mısınız:

“100. yıl rekoru” diye manşet atmışlar..

“Anıtkabir’i 29 Ekim’de 1.2 milyon kişi ziyaret etti” demişler..

“Gündüz Atatürk’e koştuk” ile bitirmemişler, “Gece Atatürk’e koştuk” diye devam etmişler..

Böylece Atatürk’ün, toplumun merkezinde ne kadar itibar gördüğünü, ne kadar önemsendiğini ifade etmişler..

Ama bu manşetin ardından birkaç yıl geçtikten sonra değil..

Birkaç ay değil, birkaç gün değil..

Aynı gün, şu başlığı da aynı sayfaya koymuşlar:

“Fox’taki Atatürk filmi hayal kırıklığı yarattı!”

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