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Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin

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Gündem Hayır, kafa bulmak için değil! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin
Gündem

Hayır, kafa bulmak için değil! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin

Yeniakit Publisher
2023-11-01 11:16:00 - 2023-11-01 11:17:54
Hayır, kafa bulmak için değil! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Allah, bu Kemalistlere akıl fikir versin!" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Kemalistlerin yaptıklarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

İşte o yazı:

Hayır, hakaret etmek için değil..

Kemalistlerle kafa bulmak amacıyla “Allah akıl fikir versin” demiyorum..

Gerçekten, samimi şekilde, kendilerine akıl-fikir ihsanı isteğimi dillendiriyorum..
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Çünkü aynı ülkede yaşıyoruz..

Onlara cevap yetiştirmekten, ülke için yapılması gereken birçok işi öteliyoruz..

Birazcık akıllansalar..

Birazcık mantıklı hareket etseler..

Biz de rahatlayacağız..

Boş boş işlerle uğraşmayacağız..

Sözcü gazetesindeki şu kafaya bakar mısınız:

“100. yıl rekoru” diye manşet atmışlar..

“Anıtkabir’i 29 Ekim’de 1.2 milyon kişi ziyaret etti” demişler..

“Gündüz Atatürk’e koştuk” ile bitirmemişler, “Gece Atatürk’e koştuk” diye devam etmişler..

Böylece Atatürk’ün, toplumun merkezinde ne kadar itibar gördüğünü, ne kadar önemsendiğini ifade etmişler..

Ama bu manşetin ardından birkaç yıl geçtikten sonra değil..

Birkaç ay değil, birkaç gün değil..

Aynı gün, şu başlığı da aynı sayfaya koymuşlar:

“Fox’taki Atatürk filmi hayal kırıklığı yarattı!”

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

100.yıl

100 yıldır içinize sindiremediğinizden dolayı ne yazılıp,çizilse dokunuyor desen daha güzel haber olur..

HİZİPSAVAR

Peygamberimiz SAV gidenlerle alay edenler onu tırnağı bile olamayacak yerleri ziyaret ederek ne kazandılar. orası bir mabetmi eğer öyle ise hangi din kemalizm mi nedir bu saçmalık. adamın kabri başında oku bir fatiha eyvallah. bu yobazlığın sapkınlığın son bulması lazım. t.c. yaşayan ve bugüne kadar ki en büyük devlet adamına 100 kişi koruyor diye laf atan lülükler bir ölüyü koruyan bir tabur askeri görmüyor. bin odalı saray dedikleri ankaradaki tüm birimleri birleştiren yerleşkinin maasraflarını konuşanlar. anıtkabrin masraflarını hiç saymıyor. bu nasıl bir yobazlıktır. bu nasıl bir eğitim sistemidir ki böyle kula kulluk eden bir zihniyet yaratılmıştır.
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