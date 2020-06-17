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Aktüel

Alkollü sürücünün kullandığı panelvan yaya kaldırımına çıktı

Tekirdağ’da panelvan minibüsü kullanan alkollü sürücü, kaldırıma çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 02:48:58 -
Alkollü sürücünün kullandığı panelvan yaya kaldırımına çıktı

Tekirdağ’da panelvan minibüsü kullanan alkollü sürücü, kaldırıma çıktı. O sırada yoldan geçen vatandaşlar ise ezilme tehlikesi atlattı.


Kaza, Malkara’nın Camiatik Mahallesi D-110 yan yol üzeri Meteoroloji gözlem noktası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden O.B. yönetimindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya kaldırımına çıktı.


O sırada yoldan geçen vatandaşlar ise ezilme tehlikesi atlattı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan minibüs sürücüsü O.B’nin alkollü olduğu tespit edildi. Araç, olay yerinden kaldırılarak, emniyete götürüldü.

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