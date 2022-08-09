Alkol masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahüratla küfrettiler! Rezil görüntüyü servis eden bakın kim çıktı
İstanbul Kadıköy'de bir grup haddini bilmez Fenerbahçe taraftarı, alkol masasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfretti. Çirkin sözlerin yer aldığı videoyu sosyal medyada servis edenin de CHP İstanbul örgütünün önde gelen isimlerinden Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu öğrenildi.
Yeniakit.com.tr
Fenerbahçe-Ümraniyespor maçından önce, bir grup kendini bilmez sarı lacivertli taraftar rezil bir olaya imza attı.
Maç öncesinde Kadıköy'de buluşup alkol masasına oturan reziller, tezahürat yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfretti.
Görüntüyü servis eden CHP'li çıktı
Görüntüleri ise sosyal medyadan, CHP İstanbul örgütünün önde gelen isimlerinden Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral servis etti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla söz konusu kişiler hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.