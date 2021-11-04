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Yaşam Alkol alan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti!
Yaşam

Alkol alan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti!

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde evde alkol alan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti. Birbirine bıçak çeken iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 18:38:00 -
Alkol alan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti!

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde alkol aldıktan sonra kavga eden iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.

Bigadiç Orta Mahallesi’nde bir evde birlikte alkol alan iki arkadaş arasında sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından iki arkadaş birbirine bıçak çekti.

Bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

 

Şüpheli Ü.G.’nin de bıçak darbesiyle yaralandığı olayda Gürkan Birol olay yerinde hayatını kaybetti. Gürkan Birol’ün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma açılırken, şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

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