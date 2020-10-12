Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz düşündük ki Dağlık Karabağ sorunu artık diplomasiyle çözülecek ancak maalesef bunu görmedik. Ateşkes Ermenistan tarafından bozulmuştur" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Global TV'de açıklamalarda bulundu:

- (Yabancı basın ve sivillere yönelik saldırı) Biz kara propagandayla uzun zamandır yüzleşiyoruz. Bunun sebebi bazı ülkelerdeki Ermeni diasporalarıdır. Dünya basınında tahrif edilmiş malumatlar yer alıyor. Gerçeği anlatmak için büyük çaba göstermemiz gerekiyor. Ateşkesten sonra da Ermenistan çirkin emellerini devam ettiriyor. Bu ateşkes hakkında açıklama yapıldı. Biz düşündük ki Dağlık Karabağ sorunu artık diplomasiyle çözülecek ancak maalesef bunu görmedik. Ateşkes Ermenistan tarafından bozulmuştur.

- Ermenistan devleti terör devletidir, faşisttir ve insanlığa karşı işledikleri cinayet bunu bir daha gösterdi.

- Savaş meydanında kaybediyorlar. Her gün bir köy bir kasaba işgalden kurtarılıyor. Hocalı soykırımını yapanlar Gence saldırısını da yapıyor. Mağlubiyetlerinin acısını böyle çıkarıyorlar. Bizce bu karar şahsen Paşinyan tarafından verilmiştir. Paşinyan'ın psikolojisi çok bozulmuş. Bu gece büyük bir özel komando grubu Hadrud'u yeniden ele geçirmeye çalıştı ancak yok edildiler.



- Ulusal medya hakikatı duymak istemiyor, gerçekleri tahrif ediyorlar. Biz toprak bütünlüğümüzü sağlamak istiyoruz ve bunun için yeterli gücümüz var. Kardeş Türkiye'den gelen destek, kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bütün dünyaya gösterdi ki Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır.