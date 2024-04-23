Aliyev sinsi planı açıkladı! 3 ülkeyi işaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın, Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandırdığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "COP29 ve Azerbaycan için Yeşil Vizyon" başlıklı uluslararası foruma katılarak konuşma yaptı, soruları yanıtladı.
Ermenistan'la barış anlaşması imzalanması için yürütülen müzakerelere değinen Aliyev, "Barış anlaşması imzalanmasına hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. İşgal döneminde hiçbir zaman buna yakın olmadık. O zaman temel ilkelerde bile mutabık kalamıyorduk. Şimdi ise barış anlaşmasının nasıl olması gerektiği konusunda ortak bir anlayışa sahibiz. Sadece detayları çözmemiz gerekiyor. Ama elbette her iki tarafın da zamana ihtiyacı var." diye konuştu.
Aliyev, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı Ermenistan üzerinden birleştirecek güzergaha ilişkin, "10 Kasım 2020'de (Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında) imzalanan üçlü bildiride bu konu belirtiliyor. Evet, orada Zengezur Koridoru ifadesi yer almıyor fakat orada Azerbaycan'ın batı kısımları ile Nahçıvan arasında yol bağlantısı olması, bu yolun güvenliğinin Rus birliklerce sağlanacağı yazılıyor. 3 yıldan fazladır Ermenistan bu maddeyi ihlal ediyor. Onlar Nahçıvan'la yol bağlantısı kurulmasını engelliyor." ifadelerini kullandı.
"Ermenistan'ı bize karşı silahlandırıyorlar"
Ermenistan'ın yeni silahlar edinmesine de değinen Aliyev, "Fransa, Hindistan ve Yunanistan, Ermenistan'ı bize karşı silahlandırıyor. Bunu açıkça yapıyorlar ve hatta bize bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorlar. Biz de oturup bekleyemeyiz. Bu tavrımızı Ermeni hükümetine ve bugün Ermenistan'a sahip çıkmaya çalışan taraflara açıkça ilettik. Kendimize yönelik ciddi tehdit görürsek ciddi önlemler almak zorunda kalacağız." şeklinde konuştu.
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Türkiye açıklaması
Aliyev, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik ise şunları söyledi:
"Türkiye-Azerbaycan birliği, bölgesel güvenlik ve istikrarın önemli kriteridir. Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşma ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme paralel yürütülmelidir. Bizim de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da tutumu bu yöndedir."
Kaynak: AA
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