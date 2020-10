Aliyev: Erdoğan bir dünya lideri

Ermenistan'ın 30 yıldır uluslararası hukuku çiğneyerek işgal ettiği Karabağ'ı geri almak için mücadelesini sürdüren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki görüşlerini de dile getirdi.

"Recep Tayyip Erdoğan benim kardeşim" diyen Aliyev, "Çok yakın bir ilişkimiz var. Hem başkan hem de iki kişi olarak. Ona büyük saygım var. O bir dünya lideridir" diye konuştu.

Aliyev şunları söyledi:

"Türkiye'yi çok yükseğe çıkardı, Türkiye'yi yükseltti, Türkiye'yi onurlu ve gururlu bir devlet olarak tüm dünyaya tanıttı. Ona büyük haksızlıklar yapılıyor. Ve maalesef bazı ülkelerde bazı siyasi güçler Türkiye'de. Elbette buna karışamam. Ama bir insan olarak buna kayıtsız kalamam. Çünkü Türkiye için yaptığı iş çok büyük ve Türkiye'de onun gibi bugün Türkiye'yi seven, çıkarlarını savunan, göğsünü öne çıkaran kimse yok. Bunu herkes bilmeli. Azerbaycan'da herkes bunu biliyor. Türkiye'deki birçok insan da biliyor ama bilmeyenlerin görmesini istiyorum. Çünkü siyasi mücadele her yerde. Ulusal bir mesele de var. Ulusal meselede siyasi mücadele olmamalı. Tehdit karşısında birleşmeliyiz. Bugün Türkiye'ye her yönden saldırıyorlar. Ona karşı çıkmak, karşısında bir kalkan gibi durmak çok cesaret ister. Büyük bir profesyonellik, bilgi, irade gerektirir. Kardeşim böyle bir insan. Bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim çünkü onu iyi tanıyorum. Ve başarılarının devamını diliyorum. Sözleri, adımları, varlığı tüm Türk dünyası için önemlidir. Ve Türk dünyasını daha da birleştirmek ve işbirliğini derinleştirmek için büyük çaba göstermeye devam edeceğiz."