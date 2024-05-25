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Dünya Aliyev, 154 mahkumu affetti
Dünya

Aliyev, 154 mahkumu affetti

Yeniakit Publisher
2024-05-25 21:25:00 -
Aliyev, 154 mahkumu affetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 106. yılı dolayısıyla 154 mahkumu affetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede bazı mahkumların ailelerinin ve baş kamu denetimcisinin kendisine yaptığı başvuruların değerlendirildiğini belirtti.

Aliyev, hükümlülerin kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumluk süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak af kararını imzaladığını bildirdi.

Bazı mahkumların hapis cezasının sonlandırıldığı, bazılarının cezalarının uygulanmayan kısmının yarıya indirildiği, bazılarının elektronik kelepçe cezalarının kaldırıldığı genelgede 154 mahkumun isimleri yer aldı.

Aralarında 5 Afganistan, iki Türk ve bir Rusya vatandaşının da bulunduğu hükümlülerin kısa sürede tahliye edilecekleri belirtildi.

Kaynak: AA
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