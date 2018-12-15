THY- Euroleague
0553 313 94 23

Alışverişte kazıklanmayın!

Tutumlu olmak her zaman bir ürünün en ucuzunu satın almak anlamına gelmiyor. “Pahalı iyidir” anlayışı da her zaman doğru değil..

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:11
Alışverişte kazıklanmayın!

Mesela parıltılı ambalajı olan ürünler, ambalajları dolayısıyla pahalı olurlar. Bu ürünün iyi olduğu anlamına gelmez. Ambalaja para vermiş olursunuz. Bayramda aldığımız cicili bicili kocaman kocaman çukulata kutuları ne kadar göz alıcı, ne kadar büyüklerdi ama, içini açtığınızda bir avuç bile doldurmaz çukulata ile karşılaşıyordunuz.

Yine mesela bol reklamlı marka ürünlere durmadan para kaptırıyoruz. Bunların pahalı olmasının sebebi aslında bol bol verilen reklamlara yapılan harcamayı firmanın ürün fiyatına giydirip bizden almasından başka birşey değil..

Sonra her yeni çıkana, yine reklamlara aldanıp atlamak! Burada “yeni” zoka, reklam her zamanki gibi üreticinin elindeki olta, zokaya atlayan “sazan” da siz oluyorsunuz! Hele şu sıralarda cep telefonu üzerinden nasıl bir uluslararası cepcilik yapıldığını farketmiyor musunuz? Adeta “Beni soyun” diye insanların sabahın köründe sıraya girmesi ne kadar dramatik! Oysa yeni çıkan elektronik ürünler hem gerçek fiyatından her zaman pahalı olur hem de henüz bütün girdisi çıktısı yani foyası ortaya dökülmemiştir. Elektronik, durmadan yeniliyor kendini.. Daha ileri daha ileri.. Artık plazma tv alana enayi gözüyle bakıyor satıcılar. Ve her defasında siz tüketici olarak geride kalmaya; etrafınıza attığınız bir iki günlük hava kalır sonra da havanızı alırsınız!

Özellikle büyük şehirlerde bazı restoranlara sırf adı uğruna para verip, aç kalkmak da öyledir. Eve gider bu defa aç karnınızı ayaküstü doyurmaya çalışırsınız. Kazık yemeniz; “çağdaş yaşam” gazına gelip soyulmanız şart midur?!

Meselâ pırıltılı ambalajı olan ürünler, ambalajları dolayısıyla pahalı olurlar. Pırıltılı ambalaj ürünün iyi olduğu anlamına gelmez.

Göz boyamaya para kaptırırsınız. Bayramda aldığınız cicili bicili kocaman kocaman çukulata kutuları ne kadar göz alıcı, ne kadar büyüklerdi ama, içini açtığınızda bir avuç bile doldurmaz çukulata ile karşılaşıyordunuz...

Ve yine mesela büyük şehirlerde bazı restoranlara sırf adı uğruna para verip, aç kalkmak da öyledir.

Eve gider bu defa aç karnınızı ayaküstü doyurmaya çalışırsınız. Kazık yemeniz; “çağdaş yaşam” gazına gelip soyulmanız şart midur?!

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 17:40
  1. alışveriş
  2. alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti Çanakkale ilçe belediye başkan adayları 2019
    1. İYİ Parti Çanakkale ilçe belediye..
    2. Çavuşoğlu'ndan Doha'da diplomasi trafiği
    3. Adana'da motosiklet yayalara çarptı: 4..
    4. "Hakan Keleş, Hızır gibi yetişti"
    5. NATO ve AB’nin tehditlerine rağmen..
    6. Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
    7. İYİ Parti Burdur ilçe belediye başkan..
    8. İbrahim Kalın'dan flaş açıklamalar: Bu..
    9. Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü, 1..
    10. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin..
    11. Uluslararası Zorunlu Göç: Fırsatlar ve..
    12. Ukrayna'da savaş uçağı düştü
    13. Bitlis'te silahlı saldırı: 1 ölü
    14. Hollanda'da sarı yeleklilerden..
    15. Trabzon'da facianın eşiğinden dönüldü!..
    16. Ersun Yanal ilk antrenmanına çıktı
    17. ABD İçişleri Bakanı Zinke de..
    18. Malatya'da 3.2 şiddetinde deprem!
    19. Türkiye'nin operasyonu Yunanistan'ı..
    20. Mezarlık yakınında uğradığı silahlı..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak