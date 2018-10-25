Alışveriş yaparken bunlara dikkat edin

Renkli paketlere aldanmanızın alemi yok!

Evde ve günlük hayatımızda tasarrufun getireceği maddi ve dolayısıyla manevi faydalar inkar edilemez. Ancak her konuda olduğu gibi tasarruf yapacağım derken göz çıkarmamak lazım, denge önemli. Hayatımızdaki harcamaları sınırlamayı düşünürken soracağımız soru şu olmalı: "Bu kısıtlamanın olumsuz bir sonucu olur mu?" ve bu sonuç " riske değer mi?" Bu soruların cevabına göre tasarruf yapmak gerekir.

Mesela beslenme konusunda yapılan tasarruflar. Yiyecekleri daha uygun fiyatlı yerlerden alma imkânı söz konusu olabilir. Fakat bazı yiyeceklerden ailemizi mahrum bırakmak, çoluk çocuğumuzun sağlığını etkileyecektir.

Sağlığın bedeli hiç bir şeyle kıyaslanmaz. Basit bir hastalıkta bile tedavi masrafları, yapılan tasarrufu kat kat geçer. Yani böylesi tasarruf, tasarruf değildir.

Nasıl tasarruf yapabiliriz?

Bir evin en çok masrafı çarşı pazar harcamalarıdır. Bu alışverişler sırasında insanın ihtiyacı olmadığı halde yanılıp sepete attıkları, alıp getirdikleri oluyor. Öncelikle bunları kesmelisiniz.

Harcamaların üçte biri abur cuburlara gider genelde. Bu atıştırmalıklara gerçekten ihtiyacınız var mı? Kesmeyi veya azaltmayı düşünmelisiniz. Dünya bugün aburcuburdan kaçmaya özen gösteriyor. Sadece para savurmuyor bir de obezliğe kapı açıyoruz.

Riskli yerlerden uzak durmalısınız. Ne alırsan 3-5 lira gibi ıvırzıvırcılar, ağzı beraber, kanserojen ucuz Çin malları ile dolu. Yapay çiçekten tut da sakıza kadar.. Haftada 5 liranızı bu tip şeylere harcasanız, yılda 260 lira eder. Yoksa siz '260 lira da neymiş canım!' diyenlerden misiniz.. Hiç sanmayız.

Buna mukabil evde bir ihtiyaç olduğunda önce semt pazarına bakmakta fayda vardır. Mesela elbise fırçası, tahta kaşık.. gibi şeyler marketlere ve ilgili mağazalara nazaran oralarda daha ucuzdur. Bu aynı zamanda pazarcılıkla geçimini sağlayan yerel halkınızla dayanışmadır.

Aldığınız sebze ve meyveleri, tüketilecek miktarda azar azar almak lazım. Hem taze yemek için hem de bozulup çöpe gitmemesi için.

Bazı hazır gıdalar insana pratik geliyor, ancak hiç faydası yok. Mesela hazır kurabiye ve kek unları, hazır puding ve çorbalar. Bunların çoğu evde yapılabilecek şeyler. Mesela toz pudingi ele alalım. İçindeki malzemelerin (şeker, kakao, nişasta) aynı miktarda değerlerinin fiyatlarını karşılaştırsanız daha pahalıya gelecektir. Üstüne paket parası da geliyor çünkü. İçlerindeki sağlığınıza zararlı koruyucular da cabası. Bu tip ihtiyaçlarınız için 'evde yapılabilir / yapılamaz' şeklinde düşünmeye çalışın.

AMBALAJA ARA VERMEYİN

Aşırı stok yapmayın. Genelde ucuz bulunduğunda bazı ürünler indirime girer. Gıda malzemelerinde son tüketim tarihi yaklaşan ürünlere bu indirimi uyguluyorlar. Onlar uyanıklık yapıp sizi rakamlarla yanıltıyorken, sizin daha uyanık davranmanız gerekir. Stok yaptığınızda bu tarihleri kaçırabilirsiniz ve aldıklarınız çöpe gider. Ayrıca hazır parayı bir anda vermek anlamına gelir. Bir de artık bir sürü market ve alternatif var. Daha sonra yine indirimli satışları olacaktır.

Temizlik ürünlerinde çeşit azaltmasına gidin. Parkeler, fayanslar, mutfak, banyo, cam vs hepsi için ayrı ayrı deterjana gerek yok. Daha önce defalarca bu sayfada yazdığımız gibi sabun tozu, sirke ve karbonat seçeneklerini kullanabilirsiniz. Hem sağlığınızı hem aile bütçenizi korumuş olursunuz. Bakın meselâ parke deterjanlarının aslında arap sabunudur. Ek olarak bir sürü renklendirici falan katıp ambalajlayıp piyasaya sürerek tüketici kazıklıyorlar. Yine meselâ şu "camsiller". Bunlar da sirkeli sudan ibaret. Fısfısına ekstra para ödüyorsunuz.

Alışverişe tok gidin. Açken daha çok harcama yaparsınız. Eşinizle, çocuklarla gitmeyin. Adamcağızı, yanında eşi var, kazıklayalım gıkı çıkmaz, diye düşüneceklerdir. Çocuklar ise gayet tabii aburcubur isteyeceklerdir.

Alışverişi farklı yerlerden ve mağazalardan yapın, aynı ürün farklı yerlerde farklı fiyatlarda olabilir. Çevrenizdeki dükkanlar arasında kıyaslama yaparak alışverişinizi düzenleyin.