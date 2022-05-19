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Aktüel Alışveriş merkezinin otoparkındaki motosikleti çalan 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Alışveriş merkezinin otoparkındaki motosikleti çalan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan motosikleti çaldıkları güvenlik kamerasına yansıyan 2 zanlının tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 22:28:00 -
Alışveriş merkezinin otoparkındaki motosikleti çalan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan motosikleti çaldıkları güvenlik kamerasına yansıyan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

Otoparkın güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren B.Ç. ve F.K'yi motosikletle enseledi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde 2 şüphelinin otoparka gelip burada bulunan motosiklete binerek otoparktan ayrıldıkları yer alıyor.

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