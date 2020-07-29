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Gündem

Alişan'dan 'Kurban Bayramı' tepkisi

Kurban Bayramını sabote etmeye çalışan şahıslara, şarkıcı Alişan'dan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 23:50:00 -
Alişan'dan 'Kurban Bayramı' tepkisi

Kurban Bayramı ile ilgili sosyal medyada "Öldürmeden bayram mümkün" şeklinde skandal bir başlık açıldı.

Müslümanların bayramını sabote etmeye çalışan şahısların destek çıktığı etiket, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Skandala bir tepki de şarkıcı Alişan'dan geldi.

Alişan, "Öldürmeden bayram mümkün diye tag açılıyor ve tt oluyor. Gerçekten nereye kadar gideceksiniz diye düşünüyorum. Allah’ın emrettiği şeylere karşı gelmekten daha kötü ne olabilir diye düşünüyorum. Nereye gidiyoruz böyle diye düşünüyorum. Sonumuz ne olacak diye düşünüyorum. Tövbe tövbe.." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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