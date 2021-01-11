Çin’in geliştirdiği CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yüklendiği açıklanırken, şarkıcı Alişan’ın korona aşısını yaptırdığı iddiaları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Alişan canlı yayında aşı olunca durum yanlış anlaşıldı. Herkes Alişan'ın koronavirüs aşısını olduğun düşününce sosyal medya ayağa kalktı. Ancak gerçek kısa süre içinde anlaşıldı.

Alişan korona aşısı mı oldu?

Alişan, korona aşısına ilişkin, “Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım.” açıklamasında bulundu. Alişan'dan açıklama geldi. Alişan açıklamasında "Aşılama henüz başlamadı. Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım. Bir amacım daha vardı. Aşı karşıtlarına aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı. Çok şükür amacıma ulaşmışım: Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak" dedi.

Korona aşısının ilk önce sağlık çalışanlarına, 65 yaş üstüne, engelli vatandaşlara yapılacağı açıklanmıştı.