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Aktüel Alişan korona aşısı mı oldu?
Aktüel

Alişan korona aşısı mı oldu?

Çin’in ürettiği koronavirüs aşıları 30 Aralık’ta Türkiye’ye getirildi. Çin korona aşılarının incelenmesi işlemi sürdüğü bir ortamda şarkıcı Alişan’ın canlı yayında korona aşısını vurdurduğu iddiaları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Peki Alişan korona aşısı mı oldu? Alişan koronavirüs aşısını nasıl vurdurdu? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 10:24:00 - 2021-01-11 10:24:37
Alişan korona aşısı mı oldu?

Çin’in geliştirdiği CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yüklendiği açıklanırken, şarkıcı Alişan’ın korona aşısını yaptırdığı iddiaları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Alişan canlı yayında aşı olunca durum yanlış anlaşıldı. Herkes Alişan'ın koronavirüs aşısını olduğun düşününce sosyal medya ayağa kalktı. Ancak gerçek kısa süre içinde anlaşıldı.

Alişan korona aşısı mı oldu?

Alişan, korona aşısına ilişkin, “Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım.” açıklamasında bulundu. Alişan'dan açıklama geldi. Alişan açıklamasında "Aşılama henüz başlamadı. Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım. Bir amacım daha vardı. Aşı karşıtlarına aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı. Çok şükür amacıma ulaşmışım: Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak" dedi.

Korona aşısının ilk önce sağlık çalışanlarına, 65 yaş üstüne, engelli vatandaşlara yapılacağı açıklanmıştı.

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