Alinur Aktaş yeniakit.com.tr’ye konuştu: Kesinlikle çalışılmış bir provokasyon

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye meclis oturumunda CHP’li meclis üyelerinin “15 Temmuz’da otobüsleri niye üzretsiz yapıyoruz.” diyerek 15 Temmuz’la dalga geçtiklerini belirterek, “Bu adamların derdi Kurban Bayramı’nda, Ramazan Bayramı’nda, 15 Temmuz’da otobüslerin ücretsiz olması. Bu adamlar 15 Temmuz’la dalga geçti, ben kendimi anlatamıyorum. Ben kendimi izah etmeye çalışıyorum, adam ‘15 Temmuz’un neresi bayram’ diyor.” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın kaybı Kılıçdaroğlu’nun içinde yara oldu

Sözlerinin çarpıtılarak bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Aktaş, “Bu tartışmanın bütünü 25 dakika. Sadece 30 saniyelik, bir dakikalık bir kısmı çıkarılarak veriliyor. Ben ne dediğimin farkındayım, hala arkasındayım, yanlış bir şey de kullanmadım. Kılıçdaroğlu daha iki gün önce de söyledi, ‘Bursa kaybı içimde bir yaradır’ dedi. 20 yıldır belediye başkanlığı yapan, çok güçlü bir isimleri vardı. Bursa Türkiye’nin 4. büyük vilayetidir ve eğer Bursa’yı da alabilselerdi kendileri açısından çok muazzam olacaktı.” dedi.

Bizim camia şu anda uyuyor

Sözlerinin anlamından saptırılarak oluşturulan algı operasyonuna araştırmadan inananlar olduğundan yakınan Başkan Aktaş, şöyle devam etti:

“19 Mayıs’ta arkadaşlar bilboardlara ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ yazmışlar, haberim yoktu. Ben nereden bileyim? Bir sürü bilboard hazırlanmıştı. ‘Atatürk’ü anma’ niye yazılmamış? İlginçtir, kendi CHP’li Nilüfer Belediyesi’nin de aynı şekilde bilboardları var. Söylemeye çalıştık lakin bizim camia şu an uyuyor. Bunlar sosyal medyada çok hızlılar, anında yayıyorlar. Benim ‘30 Ağustos’u tanımıyorum’ gibi bir şey söylemem mümkün mü?”

Ulaşımla ilgili sirkülasyondan bahsettim

Konuşmasındaki ifadelerin Zafer Bayramı’nın anlamına yönelik değil ulaşım sirkülasyonu açısından yapılan bir değerlendirme olduğuna vurgu yapan Başkan Aktaş, “Ben ‘Törensel anlamda halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil’ diyorum. 18 Mart’ta da 400 bin şehit var, o zaman ulaşımı ücretsiz yapıyor muyuz? 23 Nisan’ı anlıyorum; çocuklar, anneler, babalar, stadyum, bir hareketlilik var, bir sirkülasyon var şehirde, bir hediye olarak verelim bunu. 30 Ağustos’ta bedava yapmamızı gerektirecek bir şey yok dedim, hepsi normaldi, aralarında bir provokatör vardı ve kalktı ayağa ‘Sen 30 Ağustos’u …’ dedi. Kardeşim sen hasta mısın? Ne alakası var, böyle bir şey mümkün mü? İlginç bir şey daha söyleyeyim, evlilik tarihim 30 Ağustos. 23 Ağustos’ta yapacaktım, 30 Ağustos’a aldırdım.” ifadelerini kullandı.

CHP tarafından Gezi olayları gibi çalışılmış bir provokasyon

Başkan Aktaş, yapılmaya çalışılanın ne olduğunu çok iyi bildiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

“Özellikle Bursa’ya oynuyorlar, Bursa’da bunu yapıyorlar. Bu gezi parkı olayları gibi çalışılmış bir olay, bizim vardığımız netice bu. Ben şunu da dedim; ‘Ormancılar gününde, avukatlar gününde ulaşımı ücretsiz yapıyor muyuz?’ Bu adamların derdi Kurban Bayramı’nda, Ramazan Bayramı’nda, 15 Temmuz’da niye ücretsiz yapıyoruz? Bu adamlar 15 Temmuz’la dalga geçti ben kendimi anlatamıyorum. Ben kendimi izah etmeye çalışıyorum, adam ‘15 Temmuz’un neresi bayram’ dedi. Geneli ilgilendiren bir sirkülasyon olmadığını söyledim, kalktı birisi ‘Ben bu mecliste duramam’ dedi. Dedim, ‘Ne alakası var?’. Kesinlikle çalışılmış bir provokasyon. Germe amaçlı yapıldı. 30 Ağustos’ta buraya Kılıçdaroğlu’nu getirmeye çalışıyorlar. Ayrı ayrı ilçe başkanları basın açıklamaları yapıyor. Belediye Başkanı’nı istifaya davet ediyorlar, ben bir şey demedim ki. Ulaşımı tartışıyoruz, Kurban Bayramı ile ilgili karar alacağız, dedim ki ‘İnsanlar geliyor, gidiyor, mezarlıkları ziyaret ediyor, bir hareketlilik var. İnsanlara bir bayram hediyesi verelim.’ 30 Ağustos’u da verelim de insan sirkülasyonunu gerektirecek bir şey yok, bir hareket yok. ‘Törensel anlamda insanların genelini ilgilendiren bir bayram değil’ dedim. Oradan ‘İnsanların genelini ilgilendiren bir bayram değil’i çıkardılar ve onun üzerinden algı oluşturmaya, provokasyon yapmaya çalışıyorlar.”