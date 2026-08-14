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Çin'de akılalmaz olay: Ormanı dinledikten sonra kulaklarını kaybetti!

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Çin'de akılalmaz olay: Ormanı dinledikten sonra kulaklarını kaybetti!

Çin'de ormanda kamp yapan 18 yaşındaki bir genç, 4 saat boyunca ağustos böceklerinin sesini dinledikten sonra işitme kaybı yaşadı.

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Foto - Çin'de akılalmaz olay: Ormanı dinledikten sonra kulaklarını kaybetti!

Çin’de yaşanan dikkat çekici olay, doğal ortamda bulunan seslerin dahi uzun süre yüksek seviyede duyulmasının işitme sağlığı açısından risk oluşturabileceğini gündeme getirdi. Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde yaşayan 18 yaşındaki Yang, temmuz ayının başında doğayla baş başa kalmak ve kamp yapmak amacıyla ormana gitti.

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Foto - Çin'de akılalmaz olay: Ormanı dinledikten sonra kulaklarını kaybetti!

AKŞAM SAATLERİNDE İŞİTME SORUNU BAŞLADI Öğle saatlerinde yoğun ağustos böceği sesleriyle karşılaşan genç, herhangi bir kulak koruyucu kullanmadan yaklaşık 4 saat boyunca aynı ortamda kaldı. Akşam saatlerinde kulaklarında şişlik oluştuğunu fark eden genç, kuş sesleri ve cep telefonunun bildirim sesi gibi yüksek frekanslı sesleri duymakta zorlanmaya başladı.

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Foto - Çin'de akılalmaz olay: Ormanı dinledikten sonra kulaklarını kaybetti!

İŞİTME KAYBI TEŞHİSİ KONULDU Hastaneye başvuran Yang'a gürültüye bağlı geçici işitme kaybı teşhisi konuldu. Yang'ın tedavi görmesi ve iki hafta boyunca gürültülü ortamlardan uzak durmasının ardından işitmesinin normale döndüğü belirtildi.

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Foto - Çin'de akılalmaz olay: Ormanı dinledikten sonra kulaklarını kaybetti!

TEK BİR AĞUSTOS BÖCEĞİ 70 DESİBEL Uzmanlara göre tek bir ağustos böceğinin çıkardığı ses yaklaşık 70 desibel seviyesinde ve tek başına ciddi bir risk oluşturmuyor. Ancak çok sayıda ağustos böceğinin aynı anda çıkardığı sesin 85 desibelin üzerine çıkabildiği belirtiliyor.

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