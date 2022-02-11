Alıç sirkesinin faydaları ve nasıl kullanılır?

Hemen hemen 10 metreye kadar boylanabilen pembe ve beyaz çiçekli dikenli bir ağaçtır. Alıç meyvesinden elde edilen alıç sirkesinin faydaları saymakla bitmez.

Alıç bitkisi ne işe yarar?

Alıç bitkisi önemli tıbbi bitkiler arasında yer alır. Alıç fidanı, çiçekleri ve meyvesi antioksidan özelliğe sahip flavon, şekerler, eter yağı, organik asitler, saponin ve vitaminler içerir. Kalbin düzenli çalışmasını destekleyen alıç çeşitleri kalp ve damar fonksiyonlarının düzenlenmesinde etkinidir.

Alıç sirkesinin faydaları

Ciltte oluşan kaşıntılara da faydası çoktur.

Grip, nezle, soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi vardır.

Göğüs ağrılarını azaltmaya yardım eder.

Şeker hastalığının tedavisinde kullanılır.

Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü artırır.

Hipertansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Kalp krizi ve yüksek tansiyon sonrasında oluşan damar sertliklerini düzeltir.

Antidepresan olarak ta kullanılabilen bu meyve, sinirsel sorunların azalmasında yardımcıdır.

Alıç sirkesi nasıl içilir?

Alıç sirkesi, salata veya yemeklerin içerisine eklenerek içilebilir.

Hem aç, hem de tok karna içilebilen alıç sirkesi, bir çay bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı sirke olarak eklenir. Bu karışım günde en fazla 2 kez tüketilmelidir. Sirkenin içileceği zamanlar arasında ortalama 8 saat olmalıdır.

Alıç sirkesi zayıflamak için nasıl kullanılır?

Fazla kilolarınızdan kurtulabilmek için bir çay bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı alıç sirkesi ilave etmelisiniz. Günde 2 kez tüketmeniz gereken sirkeli suyu sabahları ve akşamları, tok karnına içmelisiniz. Yemeklerden 15 dakika sonraya kadar alıç sirkesini içebilirsiniz