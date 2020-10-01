  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Alıç salgın sürecinde yoğun ilgi görüyor
Aktüel

Alıç salgın sürecinde yoğun ilgi görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:15:36 -
Alıç salgın sürecinde yoğun ilgi görüyor

KONYA (AA) - Konya’nın Yunak ilçesinde genellikle dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen doğal meyve türleri, sonbaharın gelmesiyle ilgi görmeye başladı.

Özellikle Piribeyli Mahallesi çevresinde doğal yetişen alıç ağaçları, sonbaharda yöre halkına ayrı bir lezzet sunuyor.

Dikenli ve çalı tipi ağaçlarda eylülden sonra eren, sarı ve turuncu renkteki alıç, kırsalda yaşayanlar için gelir kapısı da oluyor.

Başta alıç meyvesi olmak üzere, kuşburnu ve kızılcık gibi doğal yetişen ürünler, sonbahar mevsimiyle olgunlaşıyor.

Salgın sürecinde insanların kalabalık yerine stresten uzak alanları seçtiği dönemde, alıç toplama da yoğun ilgi görüyor.

Hem spor yapmak hem de alıç toplamak isteyenler, özellikle hafta sonlarında sarp arazilerde dolaşıyor.

Dağlardaki ağaçlardan toplanan alıç meyvesi, tercihe göre çiğ olarak ya da marmelatı ve sirkesi yapılarak tüketiliyor.

Ticaretini yapanlar da dağlardan topladığı alıçları, kent meydanında satıyor.

Esnaf arkadaşlarıyla hem doğada yürüyüş yapan hem de alıç toplayan İbrahim Sarıkaya, "Bu meyveleri toplamak için çevre il ve ilçelerden gelenler oluyor. Yaban meyvelerinin kalp, şeker, tansiyon hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Ayrıca kış mevsiminde kullanmak üzere marmelat ve sirkesini yapıyoruz. Bunun yanında çevremizdekilerden bazıları da bunları toplayıp satarak aile bütçesine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'
Gündem

Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'

Stratejist Kaan Sarıaydın, Türkiye'nin yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile çatışmaya gireceğini açıkladı.
Azerbaycan Ordusu SİHA ile vurdu! İsrail yapımı drone...
Dünya

Azerbaycan Ordusu SİHA ile vurdu! İsrail yapımı drone...

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'a ait bir top mevzisini yok ettiği anlarda ortaya çıkan bir görüntü olay oldu.
Hedefinde yine Müslümanlar vardı!
Gündem

Hedefinde yine Müslümanlar vardı!

Enver Aysever, katıldığı televizyon programında Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘selefiler silahlanıyor’ iddiası üzerinden yine dindarları hedef aldı..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay