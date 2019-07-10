Aliağa’ya, transit yakıt ikmali ve Aliağa-Midilli seferleri için çifte müjde

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, olağan meclis toplantısını gerçekleştirirken İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, denizde transit yakıt ikmali yapılabilmesi için bir girişimde bulunduklarını, önümüzdeki aylarda Aliağa Liman Transit İstasyonunda yakıt ikmali yapılabilineceğini duyurdu. Şimşek, Aliağa ve Yunanistan’ın Midilli Adası arasında yapılmak istenen feribot seferlerinin kısa zaman içerisinde başlayacağını da açıkladı.

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Ender Özer Konferans Salonunda, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesinin olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantı mayıs ayı mizanı meclis onayına sunularak oy birliği ile kabul edilmesiyle devam etti. Oylamanın ardından haziran ayı faaliyetleri meclis katılımcıları ile paylaşıldı.

Bir denizcilik firmasının sahibi Tolga Turgut, gemi bakım-onarımı hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Tolga Turgut sunumunda, Aliağa’nın tersane ihtiyacının altını çizerek, "Çanakkale’den-İskenderun’a kadar kıyılarımızda bir gemi bakım onarım tersanesi yok. Özellikle Ege Denizi’ndeki gemi trafiğiyle son yıllarda çalışan gemi sayısının artması böylesi bir tesisleşmeyi zorunlu hale getirmiştir. Çandarlı Körfezi’nde yer alan Aliağa limanı uluslararası bir öneme sahiptir. Dünya denizlerinde gemi sayısı her geçen gün artmakta bu yüzden bakım onarım hizmetlerini gerekli kılmaktadır. Bu konuda odamızın ve siz değerli üyelerimizin de gündemini bu alana yoğunlaştırması gerektiğine dikkat çekmek isteriz" dedi.

"Yüzde 90 oranında sonuca ulaştık"

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek de, gemi onarım tesisi için gerekli yerlere müracaatlarını yaptıklarını ifade ederek önemli müjdeler verdi. Denizde transit yakıt ikmali hakkında da açıklama yapan Şimşek, denizde transit yakıt ikmali yapılabilmesi için bir girişimde bulunduklarını ifade etti. Bu girişimler neticesinde yüzde 90 oranında sonuca ulaştıklarının altını çizen Şimşek, önümüzdeki aylarda Aliağa Liman Transit İstasyonunda yakıt ikmali yapılabilineceğini duyurdu.

Aliağa-Midilli seferleri kısa zaman içerisinde başlıyor

Midilli - Aliağa seferlerinin de yakın zamanda başlayacağının müjdesini veren Başkan Şimşek, "Aliağa Belediyesi ile ortak bir proje içerisindeyiz. Bir alt komisyon oluşturuldu. Komisyon üyeleri Ayvalık’ta gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Belediye başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde çok hızlı bir şekilde ilerlediklerini ve kısa bir süre içerisinde de Aliağa Su İskelesinde proje anlamında yapılacak olan yatırımlar sonrası çok kısa bir zaman zarfında seferlerin başlayacağını buradan duyurmak istiyorum" dedi.