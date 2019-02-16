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Aliağaspor FK zorlu deplasman öncesi moral depoladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 18.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:08
Aliağaspor FK zorlu deplasman öncesi moral depoladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 18.Haftasında Bozüyük Vitraspora konuk olacak olan lider Aliağaspor FK, zorlu deplasman öncesinde moral depoladı.


Aliağa’da özel bir restaurantta yemek programında bir araya gelen futbolcular ve teknik heyet maç öncesi galibiyet sözü verdi. Her maç öncesi geleneksel hale gelen programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek, Takım Sorumlusu Bilal Özkurt, Teknik Sorumlu Polat Çetin, Yardımcı Antrenörler Serkan Ençetin, Yusuf Küçükakyüz, Sadullah Eraslan, Turgay Can ve futbolcular katıldı.



“Sezonu şampiyon olarak bitireceğimize olan inancım tam”


Futbolcular ve teknik ekiple sohbet eden Başkan Serkan Acar, zorlu deplasman öncesinde takıma başarılar dileyerek galibiyete inandığını söyledi. Ligde zor maçların oynanacağını belirten Başkan Serkan Acar, futbolculara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:


“Önümüzde dokuz maç kaldı. Sezonu şampiyon olarak bitireceğimize olan inancım tam. Takım olarak ligde sadece bir mağlubiyet aldınız. Hafta sonu ben de deplasmanda tribündeki yerimi alacağım. Bugüne kadar almış olduğunuz başarılı sonuçlardan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum.”



“Deplasmandan üç puan ile döneceğiz”


Futbolcularıyla gurur duyduğunu ifade eden Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, “Pazar günü iklim şartlarının zor olduğu bir deplasmanda sahaya çıkacağız. Rakibimiz ligin 13.sırasında olsa da toparlanma süreci içindeler. Motivasyon anlamında çok iyi hazırlandık. Sahaya kendi oyunumuz yansıtarak deplasmandan üç puan ile döneceğiz” dedi.



“Üçüncü lige çıkacak güçteyiz”


Ligde geri kalan maçlardan mutlak üç puanla ayrılmanın önemine değinen Aliağaspor FK Takım Sorumlusu Bilal Özkurt is şunları söyledi: “Takımımız başarılı sonuçlar elde ettikçe güven duygusu da yükseliyor. Ligde geri kalan tüm maçlardan iyi futbolun yanı sıra üç puanla ayrılmak da çok önemli. Sezon sonunda Aliağamızı hak ettiği profesyonel lige çıkaracağımıza inanıyorum. Sezonu şampiyon tamamlayarak üçüncü lige çıkacak güçteyiz.”

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:08
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