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Aliağalı çocuklar için tiyatro pazarı devam ediyor

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel olarak hazırladığı "Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı" tüm hızıyla devam ediyor.

22 Şubat 2019 Cuma 14:25
Aliağalı çocuklar için tiyatro pazarı devam ediyor

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel olarak hazırladığı "Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı" tüm hızıyla devam ediyor.


Aliağa ilçesinde etkinlikler çerçevesinde, 24 Şubat 2019 Pazar günü 13.00-15.00 seanslarında Oyun Bahçesi Çocuk Tiyatrosu’nun hazırladığı “Anne” isimli oyun çocuklar için sahnelenecek. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na kurulan ısıtmalı geçici gösteri merkezinde sahnelenecek olan oyun çocuklara eğlenceli bir hafta sonu yaşatacak. Aliağalı çocuklar her anı eğlence dolu oyunu 13.00 ve 15.00 seanslarında ücretsiz olarak izleyebilecek. Oyun sonrasında çocuklara pamuk helva, süt ve kek ailelere ise çay ve su ikramları yapılacak.


Tiyatronun yanı sıra çocukların büyük bir keyifle izlediği sihirbaz ve animasyon gösterileri de çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatacak.


Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı kapsamında gerçekleştirilecek olan tiyatro oyunlarının saat ve tarihleri şöyle;


24 Şubat 2019 Pazar


Anne


3 Mart 2019 Pazar


Ormanın Gücü


10 Mart 2019 Pazar


Deniz’in Oyunculuk Seçmesi

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:25
  1. sanat
  2. kültür

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