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Yerel Aliağa’da zeytinlik yangını 4 saatte kontrol altına alındı
Yerel

Aliağa’da zeytinlik yangını 4 saatte kontrol altına alındı

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Aliağa’da zeytinlik yangını 4 saatte kontrol altına alındı

İzmir’in Aliağa ilçesinde otluk alanda başlayarak zeytinliğe yayılan yangın, ekiplerin 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, gece saatlerinde Aliağa’ya bağlı Hacıömerli Mahallesi’nde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle otluk ve zeytinlik alanda başlayan alevler, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı.

Yangın, gece saatlerinde Aliağa ilçesine bağlı Hacıömerli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Aliağa Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yürüttüğü yoğun ve koordineli müdahale sayesinde yangın 4 saat içinde kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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