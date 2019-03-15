Aliağa’da Komedi Festivali, ‘Şifa Niyetine’ oyunuyla final yaptı

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Aliağa’da Komedi Festivali’ ‘Şifa Niyetine’ isimli tiyatro oyunu ile final yaptı.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde sahnelenen komedi türündeki oyun Aliağalı tiyatroseverlerin akınına uğradı. Usta oyuncular Altan Erkekli ve Veysel Diker’in rol aldığı oyun salonu tıklım tıklım dolduran Aliağalılara keyifli bir akşam yaşattı.

"Müzikten Beri; Sözden Öte" diye özetlenebilecek süreçte; Söz’de Altan Erkekli kendi yaşam hikâyelerini Veysel Diker ise sevdiği türküleri; piyano, keman, kontrabas, gitar, perküsyondan oluşan orkestrası eşliğinde seslendirdi. İki usta oyuncunun tiyatro resitali oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

İki perdelik oyunu tiyatroseverler ile birlikte izleyen Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, oyun sonunda usta oyuncular Altan Erkekli ve Veysel Diker’e teşekkür ederek ‘Aliağa’da Komedi Festivali’ne katılımlarından dolayı hediye takdim etti.

Tiyatronun gittiği her yere sevgiyi, dostluğu, kardeşliği ve emeğin yüceliğini de götürdüğünü belirten usta oyuncu Altan Erkekli, “Tiyatrosuz yaşam havasız, susuz, ekmeksiz bir yaşam gibidir. Aliağa Belediyesi’nin böyle bir etkinliğinde olmak tiyatro izleyicisiyle, Şifa Niyetine’de buluşmak bizim için çok değerliydi. Umut ederiz ki bu kültür mirası toprakları üzerinde yaşayan belediyenin, daha çok sanatla iç içe, rafineriyle değil sanatla iç içe olan bir belediye olarak tarihe geçmesini dilerim. Sayın başkana herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum” dedi.

Aliağa’nın sanayi kenti olmasına rağmen inanılmaz bir tiyatro seyircisinin var olduğunu ifade eden Veysel Diker de, “Çok eğlenceli ve çok eğlenceli bir oyun oldu. Aliağalılar olarak çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Belediyenin sanata olan desteği de olağanüstü. İnşallah ülkemin bütün ilçeleri bu şekilde sanata destek olur” diyerek oyunu izlemeye gelen tüm Aliağalılara teşekkür etti.