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Aktüel Aliağa'da geri dönüşüm tesisinde yangın!
Aktüel

Aliağa'da geri dönüşüm tesisinde yangın!

Aliağa ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri anında müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 16:46:00 - 2023-02-27 16:47:05

İzmir'in Aliağa ilçesinde atık geri kazanım tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Aliağa Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 1247 Sokak'taki özel bir atık geri kazanım tesisinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için müdahaleye başladı.
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