Aliağa’da berber ve kuaförler hizmete hazır

Aliağa Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler doğrultusunda kapatılan ve İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 11 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Aliağa Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Aliağa Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler doğrultusunda kapatılan ve İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 11 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, korona virüs salgını önlemek amacıyla ilçedeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında periyodik olarak ücretsiz dezenfeksiyon işlemleri ile müşterilere maske desteğini belediye tarafından verileceğini söyledi. Berk, yaklaşık 2 aydır berber ve kuaför dükkanların kapalı olduğunu, esnafın bu süre zarfında zor günler geçirdiğini ve üyelerinin iş yerlerinin açılmasını büyük bir sevinçle karşıladıklarını ifade etti. Başkan Serdar Berk, “Aliağa Belediyesi tarafından esnaf üyelerimizin işyerlerinin ilaçlanması yapıldı ve yapılıyor. Maske ve eldiven gibi tıbbi malzemelerin yer aldığı kitleri hediye şeklinde dağıtıldı. Esnaflarımız şu anda genelge doğrultusunda kendi iş yerlerinde uygulanacak kurallarla ilgili hazırlık yapıyorlar. Bu zor günde bizlere yardımlarına esirgemeyen, esnafımıza ve salgına yönelik hassasiyetinden ötürü Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a teşekkür ederim” dedi.

Berber ve kuaför esnafından teşekkür

Berber Mesut Öztürk, esnaf olarak çalışmaya başlayacakları için duydukları mutluluğu belirterek "Biz de berber ve kuaför esnafı olarak pazartesi günü çalışmaya başlayacağımız için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Aliağa Belediye Başkanlığı ile Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının koordinasyonu ile birlikte çalışması her zaman biz esnafları sorununu azimle giderilmeye çalışılıyor. Ben berber ve kuaförler güzellik salonu arkadaşlarım adına Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar ve çalışanları ile Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Serdar Berk’e çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.