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Aliağa Belediyesinin yaz spor okullarına yoğun ilgi

Aliağa Belediyesi’nin gençlerin spor alışkanlığı kazanmalarına ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile başlattığı yaz spor okulları yoğun ilgi gördü.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:33
Aliağa Belediyesinin yaz spor okullarına yoğun ilgi

Aliağa Belediyesi’nin gençlerin spor alışkanlığı kazanmalarına ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile başlattığı yaz spor okulları yoğun ilgi gördü. Kayıt için sabahın erken saatlerinde Enka Spor Salonu’na akın eden vatandaşlar kontenjanları yarım saat içerinde doldurdu.


27 Mayıs Pazartesi günü başlayan ve Enka Spor Salonuna şahsen yapılan başvurular ile kontenjanlar kısa sürede doldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kayıt için uzun kuyruklar oluşturan gençler ve aileleri kontenjanları yarım saat içerisinde doldurdu. Beş branşın yer aldığı yaz spor okullarında 6-12 yaş aralığındaki çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri ve onlara spor alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. Voleybol, basketbol, futbol, karate ve güreş branşlarının yer aldığı yaz kursları alanında eğitimli spor antrenörleri tarafından verilecek.



“Çocuklarımız sporla iç içe bir yaz geçirecek"


Aliağa’da gençlerin spora büyük bir ilgi duyduğunu belirten Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, “Yaz ve kış dönemi olarak ikiye ayırdığımız spor okulları ile binlerce çocuğa spor yapma imkanı sağlıyoruz. Çocuklar istedikleri ve ilgi duydukları branşlarda alanında eğitimli antrenörler eşliğinde hem spor yapıyor hem de eğleniyor. Çocuklarımız, sosyal ve fiziksel gelişimlerine önemli katkı sağlayacak olan yaz spor okullarında sporla iç içe bir yaz geçirecek. Ayrıca spor okullarımız sayesinde yetenekli gençlerimizi de keşfetmeye imkanı bulacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:33
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