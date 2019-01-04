Ali Şen'den çarpıcı yorum: Fenerbahçe 17 maçı da kazanırsa şampiyon olabilir

li Şen, Ali Koç, Ersun Yanal ve Damien Comolli konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Radyospor’da yayınlanan Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Ali Şen’in açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

Fenerbahçe’nin bugünkü durumu ortada. 17 maç oynadı ve 16 puan aldı. Bu büyük bir sürpriz. Peki tarihte başka bir sürpriz olabilir mi? Yani Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Evet, olabilir."Toplama takım dedikleri takımla ikinci olduk, sonra kupaları topladık"

1981 yılında Fenerbahçe’de işler kötüydü.

Maçları kaybediyordu. Taraftarlar bağırıyordu. Kongre oldu ve Fenerbahçe başkanlığına kimse aday olmaya cesaret edemedi. Taraftarlar, ”Ali Şen” diyordu. Kimse girmedi ve tek aday olarak girdim. O sene 11 futbolcu aldık. “Toplama takım” dendi. Ama o yıl ikinci olduk. İkinci yılda ise bütün kupaları aldık.

"Fenerbahçe, 17 maçı da kazanıp şampiyon olabilir"

1994 yılında yine Fenerbahçe kaybediyor ve Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon denildi. Aday oldum ve tekrar kazandık. 84 puanla rekor kırarak şampiyon olduk. Yine 11 kişi aldık. İkinci devrede 17 tane maç oynanacak. Madem ki Fenerbahçe’nin bu noktada olması sürpriz... Fenerbahçe 17 maçı da kazanıp şampiyon olabilir mi? Evet diyorum. Bu konuda da Fenerbahçe’nin tarihine bakıyorum.Ersun Yanal, kulüp tarihinde en erken şampiyonluğu getirdi. Şimdi takımın başında. Taraftar kimi istedi? Ersun Yanal’ı. Hangi başkanı istedi? Şu anda başkan kim? Ali Koç. Ali Koç’un desteklenmesini ve buna coşkulu bir şekilde devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum."Fenerbahçe transferi Avrupa'da değil, Türkiye'de arasın"

Fenerbahçe 17 maçı nasıl kazanır?

Fenerbahçe transfer yapacak. Ama transferi Avrupa’da aramasınlar. Devre arasında Avrupa’dan alacağınız oyuncu, kendi takımına faydalı olmayacağı için bırakılır. Bu yüzden transferi Avrupa’da aramasın diyorum. Devre arası hiçbir takım iyi futbolcusunu vermez. Kadroya giremeyen, gözden düşen oyuncuları bırakırlar. Gerçekle yüz yüze olmak lazım. Fenerbahçe, transferi Türkiye’de arasın.

"Ali Koç, olmaz denilen şeyleri oldurabilir"

Fenerbahçe’nin transfer yapacağı yer belli. Türkiye Ligi’nde oynayan yabancı futbolcular. Fenerbahçe’de oynamak istemeyen oyuncu dünya üzerinde yok. Herkes oynamak ister. UEFA kriterleri mi istiyorsunuz? Ellerindeki futbolcuların en azından 4 tanesini artık takas mı yaparlar bilemiyorum... Ali Koç’un güçlü olduğunu ve olmayacak şeyleri bile yapabileceğini, oldurabileceğini düşünüyoruz.

"Fenerbahçe, işe yaratan futbolculara taliptir"

Fenerbahçe 17 maçı da kazanırsa şampiyon olabilir. Başakşehir kayıplar yaşayabilir. Başka kulüpler, “Ben oyuncumu satmayacağım. Şampiyon olacağım " derse bilemem ama işe yarayan yabancı futbolculara talip olacak bir takım varsa o da Fenerbahçe’diAli Şen'in Comolli yorumu

Damien Comolli konusunda Ali Koç’un bir fikri var. Biz de Ali Koç’u destekliyoruz. Bir konuya destek, diğerine köstek olamayız. İkisinin arasında bir anlaşma var. Onu Ali Koç bilir. Ama Fenerbahçe’nin bu noktadan mutlaka çıkması gerekiyor. Bu kadroyla Fenerbahçe şampiyon olabilir. Matematik öyle diyor.

Fenerbahçe’nin düşüp düşmeyeceğini konuşmak abes olur. Fenerbahçe ikinci yarıya Bursaspor maçıyla başlayacak. Mutlaka galibiyetle başlaması lazım. Futbolcuların konsantre olması lazım. Kulüpte tekrar göreve gelen Volkan Ballı gibi bir isim de var. Herkes, bütün camia Fenerbahçe’nin şampiyonluğu için kenetlenmeli.