Ali Rıza Demircan'dan ders gibi sözler: Müslüman korkar ama korkak olmaz

Ali Rıza Demircan

Gazzeli anne, yüzünü saklamaya çalışan Kassam Tugayı mücahidi oğluna seslendi:

“Yüzünü Saklama, Korkak Olma! Bizim Allah’tan Başka Korkumuz Yok”

Burada oğul da anne de haklıdır. Çünkü yalnızca Allah’tan saygıyla korkar olmak öğrenilebilir türden yürekliliktir ama zalimlere karşı önlem almaya engel değildir.

KUR’ÂN’DA KORKU

Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de saygıya ve üstlenilen görevleri yapamamaya dayalı olanı dahil korku, anlam farklılıkları ve incelikleri içinde Haşyet, Takva, Rehbet, İşfak, Vecel ve Havf kökenli kavramlarla açıklanır.

Biz Kur’ân’da türevleri ile 124 defa kullanılan ve “kötü bir durumun başa gelmesinden veya arzulanan bir şeyin elde edilememesinden duyulan derin kaygı ve korku” şeklinde tanımlanan HAVF/Korku kavramından hareketle konuya değineceğiz.

KORKMAK DEĞİL KORKAKLIK

Korku doğal bir duygudur. Her insan korkar.

Korku, koruyucu önlemlerin alınamaması anlamına hatalarımızdan kaynaklanabilir. Korkunun ilahi deneme gereği üzerimize salınması da mümkündür. Rabbimiz şöyle buyurur:

“Kesinlikle sizi korkuyla, açlıkla, mal, can ve verim kaybıyla sınarız. Ama sabredenleri müjdele!” (Bakara 155)

PEYGAMBERLER DE KORKAR

Yaratılıştan gelen bir duygu olduğu için Peygamberler dahil herkes canı, malı ve sevdikleri için korkuya kapılabilir.

Rabbimiz, Hz Musa ve Harun’a azgınlaşan Fravun’a gitmeleri ve düşünüp öğüt alması ve ürpermesi için ona yumuşak bir dille konuşmaları emrini verdiğinde, onlar korktuklarını ifadeyle şöyle yakarmışlardır:

“Ey Rabb’imiz! Bu zalimin bize kötülük yapmasından veya büsbütün azgınlaşmasından korkuyoruz.” (Tâhâ 45)

Rabbimiz de onlar şöyle buyurmuştur:

“Korkmayın! Ben sizinle beraberim. Her şeyi işitir, her şeyi görürüm.” (Tâhâ 46)

CAN VE MALLA CİHAD

İnsan yeryüzünde özellikle canı ve malı için korku duyacak bir fıtratta yaratıldığından bu en değerli varlıkları olan canı ve malı için daha çok korkar. Bu sebeple canı ve malı ile cihad etmekle yükümlü kılınarak denemeye uğratılmıştır:

“Kolay da gelse zor da gelse savaşa çıkın ve Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla olanca gücünüzü sarf edin: eğer fark ederseniz, bu sizin için daha yararlıdır.” (Tevbe 41)

İNSAN KORKUTULUR

Canı ve malı ile cihad yükümlülüğünü yerine getirememesi için Mümin Şeytanlar ve şeytanlaşmış insanlar ve Tağuti yasalar/sistemler tarafından korkutulur:

“Hiç Allah kuluna yetmez mi ki, onlar seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar? Ve Allah yaptıkları sebebiyle kimi yoldan saptırırsa, artık onu doğru yola getiren olmaz.” (Zümer 36)

Rabbimiz de şeytanlaşmış zalim güçlerden değil kendisinden korkulmasını emretmiştir:

“Başkası değil, işte o şeytandır dost edindiklerini korkutan; korkuttuğu dostlarıyla da sizi korkutan. O halde onlardan korkmayın, sadece benden korkun, gerçekten inanıyorsanız eğer.” (Al-i İmran 175)

Allah’a güvenen gerçek müminler kendilerinde korku salındığında korkularını bastırırlar ve imanları artar:

“Bir kısım insanlar, müminlere, “Düşmanlarınız size karşı askeri güç topladılar, onlardan korkun!” dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırır ve “Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir!” derler.” (Al-i İmran 173)

HAYAT KADERLE SİGORTALIDIR

İnsan canı ve malı için korkar ama Kurân ve Sünnet diliyle ona hayatın kaderle sigortalı olduğu bildirilir; ölüm kaderle belirlidir, yaşam için gerekli olan rızkı da Allah üstlenmiştir. Bu sebeple“ Hakkı haykırmak ölümü yaklaştırmaz ve rızkı da uzaklaştırmaz.”(Bak. Al-i İmran 145; Hûd 6) Bir diğer anlatımla Allah var gam yoktur.

Allah şanını artırsın Peygamberimiz her farz namazının ardından korkuyu yenmek, yüreklenmek ve de sahabilerine misal olmak için inancı ve güvenini dualarıyla şöylece dile getirirdi:

“Allahım! Senin verdiğini engelleyecek, engellediğini verecek ve hükmüne mani olacak hiçbir güç yoktur.”

Evet korkmak doğaldır ama Allah’a kulluğumuzu ve insanlara yönelik erdemlerimiz engelleyecek şekildemkorkak olunmamalıdır.

Yakın tarihlerimizden bu yana Ümmetimizin ana problemi korkaklık olmuştur. İslam Şerati’nı bile onurla yaşayamaz; İslam’ı dışlayıcı laikliğe dahi yürekle karşı çıkıp yeremez olduk.

KORKAKLIKTAN ALLAH’A SIĞINMALIYIZ

Bunun için Peygamberimizin örneklendirdiği gibi biz de şöylece dua etmeliyiz:

“ Allahım! korkaklıktan sana sığınırım.”

“Allahım! Günahlarımız sebebiyle Seneden korkmayacak ve bize merhamet etmeyecekleri üzerimize saldırma.”

****

Konuyu Peygamberimizin bir öğretisiyle özetleyelim:

“Allah’ın Resûlü Peygamberimiz (sahâbîlere şöylece) emir buyurdu:

– Sizlerden biriniz nefsini aşağılatmasın.

– Bizlerden biri nefsini nasıl aşağılatabilir ki ya Resûlellah?

– (Şöyle aşağılar/aşağılatır: Bâtıllığı veya haksızlığı) üzerinde Allah için konuşması gereken bir durumu görür. Fakat onunla ilgili bir söz söylemez.

Kıyamet Günü’nde şanı yüce Allah bu kulu sorguya çeker:

– Gördüğün şu şu durumda hakîkati niçin dile getirmedin?

– İnsanlardan (ve düzenlerinden duyduğum) korkudan ötürü Ya Rab!

– İyi ama, senin benden daha çok korkman gerekmez miydi?

(İ.Mace Fiten 20)

***

İyice bilmeliyiz ki Âhiret hayatlarında korkudan beri olacaklar, Dünya hayatlarında İslamî çizgileriyle korkuyu yenecekler olacaktır:

“Bizim önünde boyun eğeceğimiz biricik otorite Rabb’imiz Allah’tır!” diyen ve sonra da, bu söyleme uygun dosdoğru bir hayat yaşayan kimselere gelince, onların üzerine öbek öbek rahmet melekleri inecek ve kendilerine şu ilâhî müjdeyi verecektir:

“Korkmayın, üzülmeyin; size Allah tarafından söz verilen cennet müjdesiyle sevinin!” (Füssilet 30)