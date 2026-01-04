  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un flaş açıklaması: Venezuela saldırısını destekledi! Mesajı ezber bozdu

Maduro’nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız

Bahçeli'den Venezuela mesajı: 15 Temmuz ile aynı

Karla mücadelede DEM'li Başkan'dan skandal çağrı

Petrol devi Venezuela'yı nasıl etkileyecek? Altın ve petrol fiyatları canlı, dakika dakika takip ediliyor! Talebi artırabilir

Trump’tan Maduro operasyonu açıklaması: “Adeta bir TV dizisi gibi izledim!”

Helal olsun Zohran Mamdani! Hukuk tanımayan Trump’a ders verdi

Manifatura Ne Demek?

Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un “Adalet” maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor

Kirli algı operasyonuna aileden tokat gibi cevap: Şehidimizin aziz hatırasını rahat bırakın!
Gündem Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu!
Gündem

Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu!

Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan, Kazancı Holding'in Kurucusu Ali Metin Kazancı 91 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden biri olan AKSA'yı da bünyesinde bulunduran Kazancı Holding'in kurucusu Ali Metin Kazancı, 91 yaşında hayatını kaybetti.

2 milyar doları aşan servetiyle Forbes dergisinin yayınladığı "Türkiye'nin en zengin iş insanları" listesinde yer alan Kazancı'nın cenaze namazı, bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Cami'de kılınacak. Namazın ardından naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Cenaze programı belli oldu! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
Cenaze programı belli oldu! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Ekonomi

Cenaze programı belli oldu! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Libya’da! Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Libya’da! Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı

Dünya

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Libya’da! Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23