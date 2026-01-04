Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu!
Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan, Kazancı Holding'in Kurucusu Ali Metin Kazancı 91 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden biri olan AKSA'yı da bünyesinde bulunduran Kazancı Holding'in kurucusu Ali Metin Kazancı, 91 yaşında hayatını kaybetti.
2 milyar doları aşan servetiyle Forbes dergisinin yayınladığı "Türkiye'nin en zengin iş insanları" listesinde yer alan Kazancı'nın cenaze namazı, bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Cami'de kılınacak. Namazın ardından naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.