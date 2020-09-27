Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi kapılarını nisanda açacak

ANKARA (AA) - ÖMER OLCAY - Restorasyonuna geçen ay başlanan Mamak'taki Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi, kapılarını nisan ayında uzay meraklılarına açacak.

Geçen yıl çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Misket Mahallesi'ndeki Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi'nin restorasyonu için mayıs ayında Mamak Belediyesince ihale yapıldı.

İhaleyi kazanan yüklenici firma, uzay bilimiyle ilgili cihazların ve aktivite alanlarının kullanılamaz hale geldiği merkezdeki yenileme çalışmalarını gelecek yıl nisan ayında tamamlamayı planlıyor.

Yurt içinden ve yurt dışından uzay meraklılarının uğrak mekanı olan merkezde, taşıyıcı sistemin dışındaki yapılar aslına uygun restore edilerek kütüphane, seyir terası, merdiven kulesi içine asansör, yeni yangın merdiveni ve kaçış alanları inşa edilecek. Dış cephe aydınlatmasının da ekleneceği yeni yapıda ışık gösterisine imkan tanıyan sistem kurulacak.

Merkezdeki yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren yüklenici firmanın yönetici mühendisi Ali Toycan Akgül, tadilat görecek alanın 4 bin 450 metrekare alanı kapsadığını, merkezin yeni haliyle daha çok donatıya sahip olacağını belirtti.

Çevrede yangının verdiği hasarı düzeltmek için çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ifade eden Akgül, "Kulenin bütün katlarında zarar görmüş alçı, boya ve sıva öncelikli olmak üzere kule cephesinin tamamında iyileştirme yapacağız. Alüminyum ve çelik imalatları yapacağız. Seyir terasları oluşturacağız. Teknolojik olarak merkezi ilk halinden daha iyisine dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Kule içerisinde bir kütüphane alanı oluşturulacağının bilgisini veren Akgül, "Kalabalık ve süratli bir ekiple çalışıyoruz. İş güvenliğinin ve hava durumunun imkanları doğrultusunda 2021 Nisan ayında teslim etmeyi planlıyoruz. Şu anda cephe iskelemizi kuruyoruz. İlk başta çelik ve alüminyum imalatlarımızı bitireceğiz. Hava durumunun elverişsiz şartlarına kalmadan dış cepheyi bitirip içerideki alanları oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

- Sabotaj izine rastlanmıştı

Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi'nin kulesinde geçen yılın kasım ayında çıkan ve büyük zarara neden olan yangına ilişkin itfaiye raporunda, "yangının elektrikten kaynaklanmadığı" tespiti yapılmış, "kulenin yanma yoğunluğu olan ikinci kat çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş atılarak yakıldığı, rüzgarın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı" ifade edilmişti.

Yangında kullanılamaz halen merkezde, astronotların uzaydaki yaşamları, gezegenlerin oluşum süreçleri, planetaryum içerisine yerleştirilen son model simülatörler, stem (mühendislik) atölyeleri, robotik kodlama ve eski uygarlıkların bilimsel çalışmaları yer alıyordu.

