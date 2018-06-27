Ali Koç'un teklifini Volkan kabul etti, Topal geri çevirdi

20 yıllık Aziz Yıldırım dönemine son veren Başkan Ali Koç, göreve geldiği günden bu yana kulüp defterlerini detaylı şekilde inceletiyor.

Beklediğinden daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalmasına rağmen Başkan Ali Koç, çizdiği yeni vizyon ve gösterdiği hedeflerden kesinlikle sapmıyor.

Sponsor gelirleriyle birlikte kulübe toplamda 150 milyon Dolar'lık bir girdiği sağlamayı hedefleyen Başkan Koç ve ekibi, bunun 50 milyon Dolar'lık kısımını kısa vadede kasaya aktaracak.

Transfer görüşmeleri son sürat devam ederken, diğer yandan da mevcut kadrodaki oyuncularla görüşmeler sürüyor. Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel ile masaya oturan yönetim, önümüzdeki sezon için kaptan ile 500 bin Euro karşılığında el sıkıştı. Geçen yıl 2.5 milyon Euro alan kaptan, büyük bir fedakarlığa imza attı.

YABANCILARDAN DA İSTENDİ

Diğer kaptan Mehmet Topal ise kulübün indirim çağrısına olumsuz yanıt verdi. 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu belirten Topal, ücretini düşürmeyeceğini söyledi.

Öte yandan eldeki yabancılardan Josef, Giuliano, Soldado, Kameni, Isla, Valbuena, Skrtel ve Neustadter'den de maaşlarında indirim yapmaları istendi. Ancak henüz bu konuda bir geri dönüş alınmadı.