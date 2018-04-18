Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve Ramos!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken iddialar da arka arkaya gelmeye başladı. Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarlarından Atilla Gökçe'nin bugünkü yazısında Ali Koç ile ilgili bölümü oldukça dikkat çekici. Ali Koç'un başkan olması durumunda yapacaklarını ifade eden Gökçe, 4 ana başlık ile olası gelişmeleri kaleme aldı.

Ali Koç seçilirse...

Fenerbahçe kongresinde iki başkan adayı var. Mevcut başkan Aziz Yıldırım hemen her gün yeni bir etkinlikle medya üzerinden üyelere mesajlar verirken, Ali Koç daha sakin ve yavaş bir çalışma biçimini tercih ediyor. Sükunetini de şöyle açıklıyor: "Futbol takımımız, her şeye rağmen şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu mücadeleyi olumsuz biçimde etkilememeye özen gösteriyoruz. Yine de bu kampanyanın etkili sonuçlar vereceğini söyleyebiliriz. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre:

1) Ali Koç seçildiği takdirde dev bir finans gücüyle koltuğa oturacak. Bu paranın 100 milyon doları bulacağı, hatta daha da aşacağı söyleniyor.

2) Ali Koç yarattığı kaynağın en az üçte birini geri alınmamak kaydıyla kişisel hesabından karşılayacak.

3) Koç Holding ve özel sektörün marka firmaları, sponsorluk uygulamalarıyla oluşturulan bütçeye katkıda bulunacak.

4) Ali Koç'a antrenör olarak Zidane, futbolcu olarak da Andres İniesta ve Sergio Ramos seviyesinde yıldızlar önerildi.

5) Ali Koç İzmir'de Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan'la görüştü. Bu görüşmenin çok çarpıcı sonuçları olabilir, dikkat