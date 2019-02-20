Ali Koç'tan sert açıklama! "Sorduk, İnkar etmedi"

Fenerbahçe'nin eski başkan vekili olan ve şimdi TFF Başkan Vekili görevini yapan Nihat Özdemir'in açıklamalarına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan cevap geldi.

Ali Koç, FB TV'de yaptığı açıklamalarda Nihat Özdemir ve TFF'yi sert sözlerle eleştirdi.

TFF Başkanvekili Nihat Özdemir'in 'Fenerbahçe Yönetimi başarısızlığa kılıf arıyor' sözleriyle ilgili konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Geçen hafta salı günü Semih Özsoy, perşembe günü ise ben konuştum. Bu toplantıları hakemler ve maçlar üzerine yapmadık. Ligin ikinci yarısının ilk dört haftasındaki fazla hakem hataları, verilenler, verilmeyenler ve rakipler için çalınan düdüklerle ilgili endişelerimiz vardı. Bu yüzden konuştuk. Kazandıktan sonra da bu endişelerimizi açıklamıştık. Bizim açıklamalarımızın ardından cumartesi günü, Fenerbahçe'de 15 sene yöneticilik yapmış Sayın Nihat Özdemir'in bir medya grubunun gazetelerinde manşetinde çıkartılmış açıklamaları vardı. Bunlar sızdırma mı, yoksa açıklama mı diye bekledik. Şaşırdık, üzüldük, açıklama bekledik ama gelmedi." dedi.

Daha sonra sırasıyla yaşananları aktaran Ali Koç, "Burada iki tane konu var, bir tanesi kendisinin TFF'nin teminatı olduğu, federasyonun adil bir yönetim yaptığına kefil olduğuydu. İkincisi ise Fenerbahçe'nin durumuna üzüldüğü ve bizim başarısızlık için kılıf aradığımızdı. Biz kendisiyle perşembe günü yaptığımız basın toplantısından sonra görüştük. O görüşmede iki kişiden fazla insan vardı, yani şahitlerimiz var. Nihat Bey, Türk futbolu ile ilgili endişelerini paylaştı. Cumartesi günü gazetelerdeki görüşlerinden çok zıt şeylerdir. Bu yüzden açıklama bekledik ama gelmedi. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili kimseyi suçlamadım ve mazeret üretmedim. Başarısızlığın sorumlusunun ben olduğumu söyledim, günah keçisi aramadık. Zaten bunlar kamuoyunun da malumudur. Bu sebeplerden dolayı bekledik ama herhangi bir açıklama gelmedi." diye konuştu.

Nihat Özdemir ile görüştüğünü aktaran Ali Koç, "Sayın Nihat Özdemir ile görüştüm, açıklama yapmadan önce önyargılı olmak istemedik. Nihat Bey'e siz 'Böyle, böyle demediniz mi? Sizin de rahatsızlıklarınız yok muydu?' dedik. O da 'Evet, dedim' dedi. Bizle ilgili açıklamalarını da sorduk. İnkar etmedi, 'Evet, ben bu açıklamaları söylemek zorunda kaldım. mecbur kaldım' gibi ifadesi oldu. Neden zorunda kaldığını dinlediğim zaman üzülsem mi, şaşırsam mı bilemedim. Nihat Bey için üzülsem mi, kızsam mı bilemedim. Nihat Bey açıklama yapmamış. Bizle yaptığı toplantının ardından TFF Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı bir toplantıya gitmiş. Ve bizim açıklamalarımızla ilgili rahatsızlıklar konuşulmuş, Nihat Bey de bu açıklamaları yapmak zorunda kalmış. Aramızda geçenleri şu an anlattığımdan daha fazla anlatamayacağım. Anlatırsam, sıkıntılı ortam yaratılır." ifadelerini kullandı.

Sözlerin devam eden Ali Koç, "Açıklamalarımız, TFF'de ciddi rahatsızlıklara neden olmuş. Fenerbahçe Yönetimi'ni zayıflatmak için Nihat Bey kullanılmış veya Nihat Bey kendini kullandırmış. Nihat Bey, yıllardır TFF'de ve Fenerbahçe'ye emekleri geçmiş. Fenerbahçe Yönetimi kamuoyunda itibarsızlaştırılması için Nihat Bey kullanılmış. Nihat Bey, kendini bu duruma düşürmemeliydi. Siz hiç, TFF'de bir kulübü temsil eden yöneticinin, camiasına yönelik bu tarz bir tutumunu gördünüz mü? Yaşananlar camiamız için çok acı." diye konuştu.

Ali Koç, "Bu arada düzeltme yapmak istiyorum. Nihat Bey ile görüşmemiz, Semih Özsoy'un açıklama yaptığı gün gerçekleşti." diyerek sözlerini noktaladı.