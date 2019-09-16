Ali Koç'tan Nihat Özdemir'e ziyaret





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleşen ziyarette Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Erol Bilecik, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Alper Pirşen ve Metin Sipahioğlu da ziyarette yer aldı.

Nezaket ziyaretine TFF Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun birinci başkan vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Mehmet Baykan, yönetim kurulu üyeleri Selim Soydan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem ve genel sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

TFF binasını gezen Ali Koç ile yöneticiler, eski futbolcuların görsellerinden oluşan bölümü inceledi. Ziyarette öğle yemeği de yenildi.

Nihat Özdemir, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

Ali Koç ise "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi kupürünün çerçeveletilmiş halini Nihat Özdemir'e takdim etti. Başkan Koç ayrıca 17 Yaş Altı Milli Takımı oyuncularıyla da bir araya geldi.