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Ali Koç'tan Koeman kararı! Trabzon yenilgisi sonrası...

Fenerbahçe'de Cocu sonrası takımın başına geçen Erwin Koeman, Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası, sarı-lacivertli kulüpte hedef tahtasına konuldu.

27 Kasım 2018 Salı 14:35
Ali Koç'tan Koeman kararı! Trabzon yenilgisi sonrası...

Fenerbahçe'de büyük umutlarla başlayan değişim süreci hayal kırıklığına dönüşmüş durumda... Phillip Cocu'nun kovulmasıyla kendisini bir anda teknik direktörlük koltuğunda bulan Erwin Koeman'ın Galatasaray, Anderlecht, Alanya karşılaşmalarında yaşattığı yalancı bahar, Karadeniz'de Trabzon fırtınasıyla yine kışa döndü. Camia da eleştiri oklarını artık yönetime ve takımın mimarı olarak kabul edilen sportif direktör Damien Comolli'ye çevrildi.

Rekorları tersten kırmaya başlayan sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, acil müdahale paketi için düğmeye bastı. Önce statta hemen ardından da İstanbul'a dönüşte bir toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi, Comolli ve Koeman'dan hesap sordu. İkiliden kapsamlı bir rapor istenirken, Comolli'nin kredisinin iyice azaldığı öğrenildi.

Ersun Yanal ismi güçleniyor

Yapılan durum değerlendirmesinden çıkan karar devre arasına kadar Erwin Koeman'la devam edilmesi yönünde. Ancak, Dinamo Zagreb ve Kasımpaşa karşılaşmalarından da kötü sonuçlar gelmesi hâlinde sarı-lacivertlilerde daha erken bir hoca değişikliği yaşanabilir. Futbolcular için ağır para cezaları planlanırken, kadro dışı bırakma hamlelerinin de devam edebileceği öğrenildi. Tesislerde oyuncularla bir konuşma gerçekleştiren Başkan Ali Koç, "Bu kadar kötü oynamaya hakkınız yok. Hepiniz kendinize çeki düzen verin" sözleriyle son uyarıyı yaptı. Öte yandan daha önce yapılan olumsuz açıklamalara rağmen yönetimin devre arasındaErsun Yanal göreve getirmek için temaslara başladığı belirtildi.

(Türkiye)

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:35
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Fenerbahçe
  4. Erwin Koeman
  5. Süper Lig
  6. Ali Koç

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