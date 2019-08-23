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Ali Koç'tan iki yıldız için flaş karar!

Süper Lig'i hızlı açan Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kolarov ve Gustavo transferleri için Başkan Ali Koç, sürpriz bir karar aldı. İki yıldızı takıma kazandırmak isteyen Koç, transfer için menajerleri aradan çıkardı.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:33
Ali Koç'tan iki yıldız için flaş karar!

Fenerbahçe Kolarov ve Luiz Gustavo için son taarruza hazırlanıyor. Başkan Ali Koç'un görüşmelerde menajerleri devreden çıkarttığı kulüp yöneticileriyle bizzat kendisinin yüz yüze görüşeceği bildirildi.

Gustavo için taksitli seçenek

Başkan Ali Koç, bu 2 transfer için tüm fedakarlığı da yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Gustavo için Marsilya'ya ilk yıl için 4 milyon, ikinci yıl için 1,5 milyon ve 500 bin euro bonus olmak üzere 6,5 milyon euroluk teklif yaptı.

Ali Koç transferleri bitirmeye kararlı

Transferin son tarihi olan 2 Eylül'e kadar bu iki futbolcuyu çubuklu formayı giydirmekte kararlı olan Başkan Koç, stoper transferini gerek kalırsa devre arasına bırakacak.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:33
  1. Gustavo
  2. Kolarov
  3. Luiz Gustavo
  4. Ali Koç
  5. Fenerbahçe
  6. Marsilya

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