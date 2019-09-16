0553 313 94 23

Ali Koç’tan federasyon başkanına manidar hediye!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Futbol Federasyonu’na ziyarette bulundu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:19
Ali Koç’tan federasyon başkanına manidar hediye!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Futbol Federasyonu’na ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan Koç’un, TFF Başkanı Nihat Özdemir’e, "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini hediye olarak sunması dikkatlerden kaçmadı.


Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF’nin Riva’daki merkezine nezaket ve ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Koç ve yöneticiler, TFF’nin yeni Yönetim Kurulu’na görevlerinde başarılar diledi.


Fenerbahçe’de Ali Koç’un yanı sıra; yöneticiler Erol Bilecik, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Alper Pirşen ve Metin Sipahioğlu da ziyarette yer aldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya gelen Fenerbahçe heyeti, TFF binasını gezdi ve eski futbolcuların görsellerinden oluşan bölümü inceledi.


TFF Başkanı Nihat Özdemir, nezaket ziyaretinde bulunan Ali Koç ve yöneticilere isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım formasını hediye etti. Ali Koç da "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini TFF Başkanı Özdemir’e hediye olarak sundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PJAK'a katılan çocukları için "evlat nöbeti"ndeler
    1. Terör örgütü PJAK'a katılan çocukları..
    2. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık..
    3. Tarih ve doğa ile iç içe yürüdüler
    4. Bilecik’te anız yangını
    5. CHP'den "işsizlik ve ekonomi"..
    6. 'Saudi Aramco Petrol tesislerinin..
    7. İl Sağlık Müdürlüğünden Ankara Şehir..
    8. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii: Bundan..
    9. Dağ bisikleti tutkunları Hakkari'de..
    10. Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas..
    11. Pastanenin kasasından bir miktar para..
    12. Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2..
    13. THY yurtdışı aktarmalı uçuş nasıl..
    14. Kadın güreşçiler mindere çıkıyor
    15. Mutfakta engel tanımadılar
    16. Bodrum ve Fethiye’nin büyük..
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mobil..
    18. Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü
    19. Erzincan'daki cinayet davasında karar
    20. Afganistan'da patlama! 5 ölü
    21. Kardeş şehirlerin gençleri Söke’de..
    22. Ordu Valisi Seddar Yavuz:
    23. Motorine 7 kuruş zam
    24. Büyükşehir Belediyesi muhtarlara..
    25. Kuzey Kore lideri Kim Trump'ı..
    26. Ahi adaylarına plaket verildi
    27. 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde..
    28. Kızılhaç, Afganistan'daki..
    29. Yaralı kekliğe öğrenciler sahip çıktı
    30. BM: Myanmar hükümetinin soykırım..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!