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Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, taraftarlara müjdeyi verdi. Koç, yeni hocayla ilgili kararı gelecek hafta vereceklerini açıkladı.

30 Kasım 2018 Cuma 16:37
Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal ve yeni hoca ilgili açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilişkin soruları cevapladı.

Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, “Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 16:37
  1. Ali Koç
  2. Fenerbahçe

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  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    yenı hoca olabılır ihtıyactır ama bu kadro fbyı temsil edecek yetenek yok kadroyu kesın yenılemk lazım veselam
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