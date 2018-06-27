Ali Koç'tan Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Phillip Cocu, imza töreninde basın toplantısı düzenledi.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, Aykut Kocaman'la ilgili şu ifadeleri kullandı. "Türk hoca ile devam edersek bu hocanın kesinlikle Aykut Kocaman olduğunu dile getirmiştim. Aykut Kocaman'a buradan hem başkan hem taraftar olarak çok teşekkür ederim. Fenerbahçe söz konususysa Aykut Kocaman bir teknik direktörden çok daha fazlasıdır. Kendisiyle de konuşurken ben çalışmayacağım müddet benim ekibimin haklarının korunmasını istiyorum dedi. Ekibini düşünüyordu. Sadece ekibin değil, sizin de hakkınız korunacaktır dedim. Aykut hocanın ekibi ile Phillip Cocu birlikte çalışacaktır. Belirli bir devamlılık sağlanacaktır. Hem Aykut hocaya hem de ekibine teşekkür ediyorum."