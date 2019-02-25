Ali Koç stada giriş yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde stadyuma giriş yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde stadyuma giriş yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için stada geldi. Koç’u Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu karşıladı. Bugün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’la birlikte ortak yayın yapan ve taraftarlara dostluk mesajları veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç öncesinde soyunma odasına giderek futbolculara başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.