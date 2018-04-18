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Ali Koç: Sporcu fabrikası olmalıyız

Son 5 haftaya 4. sırada giren Fenerbahçe'de Başkan adayı Ali Koç, "Sporcu fabrikası olmalıyız" ifadelerini kullandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:40
Ali Koç: Sporcu fabrikası olmalıyız

Ali Koç, Fenerbahçe'nin kurulduğu günden bu yana milli takımların iskeletini oluşturduğunu ve her branşta hedefleri olan bir spor kulubü olduğunu dile getirdi.

104 yılı geride bırakan Fenerbahçe Kürek Şubesini tebrik eden Ali Koç, "Geçtiğimiz hafta sonu Hırvatistan'da yapılan Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nı 12 madalya ile tamamlayan milli takımımıza, 5 madalya ile büyük katkı sağlayan Fenerbahçe Kürek Takımımız, bizleri gururlandırdı, mutlu etti. İyi ki varsınız. Fenerbahçemiz, kurulduğu günden bu yana öncü ve örnek olan, milli takımlarda en fazla sporcusu bulunan, milli takımların iskeletini oluşturan bir spor kulübü. Kürek, yelken, boks, masa tenisi, yüzme, voleybol, basketbol ile Türk sporunun lokomotifi. Her branşta var olan, hedefleri olan bir kulüp. Bunlar olmadan Fenerbahçe olamaz. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan sizlersiniz" dedi.

"SPORCU FABRİKASI OLMALIYIZ"

Olimpik şubeleri Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazanacak seviyeye getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Ali Koç, "Başkanımızın olimpik branşlar konusundaki Fenerbahçe'yi en iddialı ve başarılı olması yönündeki vizyonu önemlidir. Bizler de bunu bir adım öne çıkarmalı, sporcu fabrikası olmalıyız. Her bir branşı Türk gençleri için cazibe merkezi haline getirmek en önemli amacımız olacak" diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLMAMAMIZ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Fenerbahçe için çok önemli haftalara girildiğini dile getiren Ali Koç, "Ligin bitmesine 5 hafta kaldı. 1'inci ve 4'üncü arasında sadece 3 puan fark var. Şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok. Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyoruz. Euroleague'de play off'tayız. Lütfen inancınızı, dualarınızı enerjinizi sahaya odaklayın, bırakın seçimi, seçim hiç önemli değil. Bu önemli süreçte, omuz omuza Fenerbahçemizin en büyük itici gücü olalım" şeklinde konuştu.

Ali Koç, sözlerini, 12-13 Mayıs tarihlerinde Sapanca Kırkpınar'da yapılacak Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonasında mücadele edecek kürekçilere başarı dilekleriyle tamamladı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 18:40
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