Ali Koç: "Ligler biter bitmez teknik direktörümüzü açıklayacağız"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni teknik direktörü açıklayacaklarını söyledi.

Habertürk televizyonunda "Türkiye'nin Nabzı" programına katılan Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın önümüzdeki sezon planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkenin finansal gerçeklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Koç, "Futbolda hiçbir şey tescil olana kadar bitmiş değildir. Biz de kalan 8 haftaya yeni bir hoca getirelim, takımı tanısın, ülkeyi tanısın, önümüzdeki sezon planlamasını yapsın isterdik. Ligler biter bitmez teknik direktörümüzü açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın, taraftar baskısıyla göreve getirilmediğini vurgulayan Koç, tecrübeli oyuncuları Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki sezonki görevinin de ligler bitince açıklanacağını aktardı.

Roma'da forma giyen savunma oyuncusu Juan Jesus ile geçen sezon ilgilendiklerini ama kendisinin bu sezon gündemlerinde olmadığını aktaran sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Sol bek eksiğimiz ortada. İki sezondur stopere istediğimiz kaliteyi koyamadık. 4 futbolcumuzun kontratı bitiyor. Biri zaten gitti. 2 tane net hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Diğerleri de kim gelecek kim gidecek onlara da bağlı. Maaş yükünü azaltmamız lazım. Pandemi transferde bir fırsat kesinlikle oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.





- "Muric ile ilgilenenler var"





Ali Koç, Fenerbahçe'nin santrforu Vedat Muric'in talipleri olduğunu belirtti.

Her oyuncunun bir değeri olduğunu aktaran Koç, "Muric ile ilgilenenler var. Ben şahsen gitmesini istemiyorum. Her futbolcu bir yatırımdır. Muric, her şeyini veren bir futbolcu. Çocukluğundan Fenerbahçeli. Kupalar kaldırıp gitmesini isterim ama öyle bir rakam gelir ki şartlar değişebilir." diye konuştu.

Yakın zamanda sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan eski futbolcuları Max Kruse'nin, bu sezonki en önemli yatırımlarından olduğunu anlatan Koç, "Kruse dışında yabancı futbolcularda problem yok. Kruse, hayatının pokerini oynadı. Bence bu karar Kruse'ye pahalıya mal olacak. En önemli yatırımımızdı ve karşılığını alamadık. Almanya'nın yetenekli ama çok disiplini olmayan bir oyuncusunu aldık. Aidiyet çok önemli." şeklinde görüş belirtti.





- "Türk oyunculara ağırlık veriyoruz"





Ali Koç, transferde yerli tercihini ön plana aldıklarını kaydederek, "Türk oyunculara ağırlık veriyoruz." dedi.

Gelecek sezon için toplamda kaç transfer yapacaklarının birkaç haftaya netleşeceğinin altını çizen Koç, yabancı sayısında kısıtlamaya gidileceğini vurguladı.

Koç, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile transfer amaçlı herhangi bir temasları olmadığını da dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, "En büyük üzüntüm, Fenerbahçe taraftarına şu ana kadar layık olamamak." şeklinde görüş belirtti.