Ali Koç aylar sonra itiraf etti! Utanıyorum ve pişmanım
Bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Slimani ve Reyes transferlerinden dolayı pişman olduğunu açıkladı.18 Mart 2019 Pazartesi 17:23
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Almanya'da Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği 22. yıl balosunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç, bu sene kötü başkanlık ettiğini ve transferde hatalar yaptığını kabul ederken, gelecek sezona yönelik önemli mesajlar verdi.
Berke'yi Madrid istiyor
Altyapıda eskiden çok hata yapılmış. Altyapıyı oturtsam işler rayına girer. Sezon başı Altınordu'dan transfer ettiğimiz Berke'yi Atletico Madrid istiyor. Dereağzı'nda yemekhanede çalışan adamın 14 yaşındaki oğlu Porto'da oynuyormuş. Halası çocukları gitmiş oraya. Maaş vermiyorlarmış. Ev kirası ve yemek. Onlarca oyuncuyu Ya tutarsa' diye alıyorlarmış. Burnumuzun dibindeki çocuğu alıp götürüyorlar.
Reyes'ten utanıyorum
Reyes transferinden ben de utanıyorum. Ama nereden bilebilirdim. 20 yaşında Meksika Milli Takımı'nın kaptanı. İslam Slimani geldiğinde 'En iyi santrfor' dediler. Böyle olacağını nereden bilebilirdim?
Kendimi sakız etmem
Bu sene bana kötü başkanlık yaptı diyebilirsiniz. Ancak bu sene bir bitsin... Ben bu sene kötü başkanlık ettim ama ciğeri üç para etmez televizyon yorumcularının ağzına sakız etmem kendimi.
Dönem artık bitti
Artık büyük maliyetli, son durak kontrat yapan, yaşlı oyuncuları getirme dönemi Türkiye'de bitmiştir. Bütün kulüpler için bitmiştir. Buradaki genç yetenekleri F.Bahçe'ye kazandırmak sizin sorumluluğunuz.
4 yılda 3 Şampiyonlar Ligi
Hedefimiz her 4 senede 3 kere Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Oradan gelecek gelirler+kendi öz kaynağımızdan yetiştireceğimiz ve keşfedeceğimiz gençleri kadromuza katıp, parlatıp değer yaratmak.
(Fotomaç)
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