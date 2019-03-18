Ali Koç aylar sonra itiraf etti! Utanıyorum ve pişmanım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Almanya'da Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği 22. yıl balosunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç, bu sene kötü başkanlık ettiğini ve transferde hatalar yaptığını kabul ederken, gelecek sezona yönelik önemli mesajlar verdi.

Berke'yi Madrid istiyor

Altyapıda eskiden çok hata yapılmış. Altyapıyı oturtsam işler rayına girer. Sezon başı Altınordu'dan transfer ettiğimiz Berke'yi Atletico Madrid istiyor. Dereağzı'nda yemekhanede çalışan adamın 14 yaşındaki oğlu Porto'da oynuyormuş. Halası çocukları gitmiş oraya. Maaş vermiyorlarmış. Ev kirası ve yemek. Onlarca oyuncuyu Ya tutarsa' diye alıyorlarmış. Burnumuzun dibindeki çocuğu alıp götürüyorlar.

Reyes'ten utanıyorum

Reyes transferinden ben de utanıyorum. Ama nereden bilebilirdim. 20 yaşında Meksika Milli Takımı'nın kaptanı. İslam Slimani geldiğinde 'En iyi santrfor' dediler. Böyle olacağını nereden bilebilirdim?

Kendimi sakız etmem

Bu sene bana kötü başkanlık yaptı diyebilirsiniz. Ancak bu sene bir bitsin... Ben bu sene kötü başkanlık ettim ama ciğeri üç para etmez televizyon yorumcularının ağzına sakız etmem kendimi.

Dönem artık bitti

Artık büyük maliyetli, son durak kontrat yapan, yaşlı oyuncuları getirme dönemi Türkiye'de bitmiştir. Bütün kulüpler için bitmiştir. Buradaki genç yetenekleri F.Bahçe'ye kazandırmak sizin sorumluluğunuz.

4 yılda 3 Şampiyonlar Ligi

Hedefimiz her 4 senede 3 kere Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Oradan gelecek gelirler+kendi öz kaynağımızdan yetiştireceğimiz ve keşfedeceğimiz gençleri kadromuza katıp, parlatıp değer yaratmak.

(Fotomaç)