Ali Koç: Allah'ın izniyle kazanacağız

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sayılı saatler kala Fikret Orman ile Ali Koç, Türkiye'de bir ilke imza atarak kulüp televizyonlarından canlı olarak yayınlanan ortak programa çıktılar.

İki başkan da "Kazanacağız" dedi

Dev maç öncesi dostluk mesajları veren Başkanlar, maç için ise iddialı konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu bir ilk, Fikret Orman'a evsahipliği için teşekkür ediyorum. Ebedi dostluk diyoruz, bunu göstermemiz gerekiyordu ve gösterdik. Kin, nefret hiçbir şey yaramıyor, sahadaki rekabet bambaşka bir şey. Bu akşam buraya kazanmaya geldik ve Allah'ın izniyle de kazanacağız. Olumsuzlukları yaşamak istemiyoruz. Son derece önemli bir maç öncesinde bu mesajı verebilmek gerçekten çok önemli" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, "Fenerbahçeli dostlarımız stada hoş geldi, bu bir spor müsabakası. Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri isterse gazozuna olsun her zaman çok önemlidir. Ali Koç başkan nasıl bugün kazanmak istiyorsa, biz de Beşiktaş olarak sahamızda maçı kazanmak istiyoruz. Hak eden kazansın. İnsanlara iyi bir maç izlemesini diliyoruz, kora kora bir maç olsun. Dostluğumuzu gösterirken, sahada da rekabetimizi sürdüreceğiz. Toplumu geren mesajlardan uzak duruyoruz." dedi.